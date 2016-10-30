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ÖSYM'den yarın sınava gireceklere saat uyarısı!

Türkiye, bu yıl 30 Ekim 2016 Pazar günü uygulanması gereken kış saati uygulamasına geçmeyecek, saatleri 1 saat ileri almayacak

30 Ekim 2016 03:37

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına girecek adayları, kış saati uygulamasından vazgeçilmesi ve saatlerin bir saat ileri alınmaması nedeniyle gerekli önlemleri alması için uyardı.

ÖSYM Başkanlığının resmi  Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu  ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde kış saati uygulamasından vazgeçilmiş olması nedeniyle 30  Ekim 2016 Pazar günü saatler 1 saat ileri alınmayacaktır. Ancak bazı mobil  cihazların pazar günü saatini otomatik olarak 1 saat ileri alabilmesi ihtimali  yönünde 30 Ekim 2016 Pazar günü Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı  Adaylığı Eleme Sınavına girecek olan adaylarımızın gerekli tedbirleri almalarını  önemle rica eder, başarı dileklerimizi sunarız."

 

 

 

 

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