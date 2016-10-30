ÖSYM'den yarın sınava gireceklere saat uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına girecek adayları, kış saati uygulamasından vazgeçilmesi ve saatlerin bir saat ileri alınmaması nedeniyle gerekli önlemleri alması için uyardı.

ÖSYM Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde kış saati uygulamasından vazgeçilmiş olması nedeniyle 30 Ekim 2016 Pazar günü saatler 1 saat ileri alınmayacaktır. Ancak bazı mobil cihazların pazar günü saatini otomatik olarak 1 saat ileri alabilmesi ihtimali yönünde 30 Ekim 2016 Pazar günü Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına girecek olan adaylarımızın gerekli tedbirleri almalarını önemle rica eder, başarı dileklerimizi sunarız."