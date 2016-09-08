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Yaşam

Kış saati uygulaması yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yaz saati uygulaması devam edecek

08 Eylül 2016 10:47

30 Ekim'de sona ermesi gereken yaz saati uygulamasının devam etmesini öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

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yaz saatikış saati30 EkimResmi Gazete

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