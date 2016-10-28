T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kış saati uygulaması öncesi dikkat!

Otomatik saat uygulaması nasıl kaldırılır?

28 Ekim 2016 15:17

Türkiye, bu yıl kış saati uygulamasına geçmeyecek. Ancak pazar günü AB ülkeleri saatleri bir saat geri alacak. Bu nedenle akıllı telefonlarınızdaki otomatik saat uygulamasını kaldırmazsanız güne 1 saat erken başlayabilirsiniz.

Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldıldı. Böylece, 30 Ekim 2016 Pazar günü saatler geri alınmayacak.

Kış saati uygulaması akıllı telefonlarda otomatik olarak uygulamaya geçecek.

Bu nedenle cep telefonunuzda bir ayarlama yapmanız lazım.

Yapmanız gereken, Android ve iPhone işletim sisteminde bulunan otomatik saat ayarını “otomatik”ten “manuel”e çevirerek, saatinizi 1 saat ileri almak.

 

Otomatik saat uygulaması nasıl kaldırılır?

 

Android: Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Genel" e tıklayın. Daha sonra "Tarih ve saat" kısmına gelerek, işaretli olan "Otomatik tarih ve saat" alanını devre dışı bırakın. Saatinizi manuel olarak 1 saat geriye alın.

İOS: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Genel" alanına gelerek "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakarak, manuel olarak saatinizi 1 saat geri alın.

ETİKETLER

kış saati uygulamasıdikkatABsaatler geri alınacaktelefonlarayarlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24