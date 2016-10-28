Kış saati uygulaması öncesi dikkat!

Türkiye, bu yıl kış saati uygulamasına geçmeyecek. Ancak pazar günü AB ülkeleri saatleri bir saat geri alacak. Bu nedenle akıllı telefonlarınızdaki otomatik saat uygulamasını kaldırmazsanız güne 1 saat erken başlayabilirsiniz.

Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldıldı. Böylece, 30 Ekim 2016 Pazar günü saatler geri alınmayacak.

Kış saati uygulaması akıllı telefonlarda otomatik olarak uygulamaya geçecek.

Bu nedenle cep telefonunuzda bir ayarlama yapmanız lazım.



Yapmanız gereken, Android ve iPhone işletim sisteminde bulunan otomatik saat ayarını “otomatik”ten “manuel”e çevirerek, saatinizi 1 saat ileri almak.

Otomatik saat uygulaması nasıl kaldırılır?

Android: Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Genel" e tıklayın. Daha sonra "Tarih ve saat" kısmına gelerek, işaretli olan "Otomatik tarih ve saat" alanını devre dışı bırakın. Saatinizi manuel olarak 1 saat geriye alın.

İOS: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Genel" alanına gelerek "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakarak, manuel olarak saatinizi 1 saat geri alın.