Kış saati uygulaması öncesi faturalara dikkat

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, pazar günü kış saati uygulamasına geçerken, Türkiyeuygulamayı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kaldırdı. Buna göre, bu pazar Türkiye’de saatler geri alınmayacak.

Kış saati uygulaması, akıllı telefonlarda ise otomatik olarak uygulamaya geçecek. Bu nedenle akıllı telefonlardaki otomatik saat uygulamasının kaldırılması gerekiyor.

GSM şirketleri mesaj geçti

Yapılması gereken, Android ve iPhone işletim sisteminde bulunan otomatik saat ayarını “otomatik”ten “manuel”e çevirerek saatleri 1 saat ileri almak.

GSM şirketleri de abonelerine, “30 Ekim tarihinde kış saati uygulamasına geçilmeyecektir. Telefonunuzdaki saat otomatik olarak geri alınabilir. Saat ayarlarınızı kontrol etmenizi öneririz” diye uyarı mesajı geçti.

Namaz vakitleri

Değişiklik, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri gibi 30 Ekim'den itibaren kış saati uygulamasına geçeceği değerlendirilerek geçen yılın sonunda hazırlanan 2016 yılı takvimlerindeki namaz saatlerini de etkiledi. Bu takvimlerdeki vakitlere yarından itibaren 1 saat eklenmesi gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüklerine geçen ay gönderdiği genelgede, "Diyanet Takvimi'nin ön yüzünde bulunan namaz vakitlerinin Bakanlar Kurulu'nun yeni kararı uyarınca yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı" hatırlatıldı. Genelgede, imamların 30 Ekim-31 Aralık arasındaki takvimlerde yer alan namaz vakitlerine bir saat eklenerek ezanların okutulması gerektiği bildirildi. Avrupa ülkelerinde bu gece yarısından sonra saatlerin 1 saat geri alınacağını göz önüne alan Avcılar Müftüsü Ömer Erden de, Merkez Camii'ndeki vaazında kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini hatırlatarak, takvimlerdeki ezan saatlerine 1'er saat eklenmesini istedi. Müftü Erden, şöyle dedi:

"Yılbaşına kadar böyle"

"Alınan kararla Türkiye'de saatler artık ileri veya geri alınmayacak. Namaz saatlerini gösteren takvimlerimiz yılın belirli dönemlerinde ileri veya geri saat uygulamalarına göre belirlenerek hazırlanıyordu. Örneğin bugün için öğle namazı vakti takvimlerde 12.55 olduğu halde, pazar gününden itibaren 11.55'e dönüşecek. Geri saat uygulaması olmayacağı ve biz de saatlerimize müdahale yapmadığımız için aslında namaz saatleri için herhangi bir sorun yok. Takvimdeki öğle ezanı vakti 11.55'i, 12.55 gibi okumak durumundayız. 2017 takvimleri buna göre düzenleneceği için böyle bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Yılbaşına kadar başkanlığımızın veya özel sektörün bastırdığı takvimlerde 1'er saat ekleme durumundayız. Ezanlarımız bugün kolumuzdaki saat hangi zamanı gösteriyorsa yine o saatte okunacak ancak, takvimlerde 1 saat geri görünecek."

Faturalara dikkat

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Enerji Komisyonu Başkanı Bilgin Akbal, bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek olması nedeniyle elektrikte üç zamanlı tarife abonesi olan tüketicilerin faturalarının "kabarmaması" için dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Akbal, "Tüketiciler, yarından itibaren ucuz elektrik dilimini saat 22.00'den değil 23.00'ten itibaren alabilecek. Çünkü Türkiye kış saati uygulamasına geçmiyor. Bu yüzden tüketicilerin ağır elektrik tüketen cihazlarını buna göre çalıştırmaları gerekiyor." dedi.

Aynı zamanda elektrik yüksek mühendisi de olan Akbal, elektrik tüketiminde üç zamanlı tarife abonesi olan vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akbal, bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek olması nedeniyle bu tarifeyi kullanan kişi ve kuruluşların yüksek fatura sürprizi ile karşılaşmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini, aksi takdirde yüksek fatura ile karşılaşabileceklerini söyledi.

"Yüzde 45 tasarruf mümkün"

Akbal, üç zamanlı tarifede elektrik tüketim birim ücretlerinin 07.00-18.00 saatleri arasında 21,9634 kuruş, 18.00-22.00 saatleri arasında 38,8971 kuruş ve 22.00-07.00 saatleri arasında ise 9,7299 kuruş olduğu bilgisini verdi.

Bu tarifeye geçen ve aylık ortalama 100 lira fatura ödeyen abonenin yüzde 45'e varan oranlarda tasarruf yapabileceğinin altını çizen Akbal, "Yüksek elektrik tüketen cihazların faturaya 60 lira yansıdığını düşünürsek ucuz fiyat zaman aralığında kullanması halinde yüzde 45'e varan tasarruf sağlanabilir ve bu tutar 15 liraya düşebilir. Böylelikle aylık 55 lira fatura ödenir." ifadelerini kullandı.

Akbal, üreticilerin akıllı sayaçları yaz ve kış saat uygulamalarına göre programladığını ve o şekilde piyasaya sunduğunu kaydederek, "Fakat Türkiye bu yıl kış saati uygulamasına geçmiyor. Bu yüzden tüketiciler, yarından itibaren ucuz elektrik dilimini saat 22.00'den değil 23.00'ten itibaren alabilecek. Ağır elektrik tüketen cihazları buna göre çalıştırmaları gerekiyor." diye konuştu.

"Sayaçlar otomatik geri alınacak"

Akbal, yarın gece saat 03.00'ten itibaren sayaçların otomatikman kendisini geri alacağını yineleyerek, akşam normalde saat 22.00 iken sayacın saatinin 21.00 olacağı bilgisini verdi.

TBM Enerji Komisyonu Başkanı Akbal, "Bu yüzden tüketiciler sayacın saatinin 22.00 olmasını beklemeli. Yani normal saatin 23.00 olmasını. Aksi takdirde 17.00-22.00 saat dilimindeki fiyattan tüketim yapmış olacak ve o saatteki kullanımı 4 kat fazla fiyattan faturalandırılacak. Yani tüketim birim fiyatı olarak. Elektrik birim fiyatı olarak 9,7299 kuruş yerine 38,8971 kuruş ödeyecek." uyarısında bulundu.

Akbal, akıllı sayaçta tek zamanlı tarife kullanan tüketiciler içinse herhangi bir etki ve değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.