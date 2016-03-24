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Yaşam

ÖSYM Başkanı: YGS'de iki soru iptal edildi, bir sorunun şıkkı değişti

Sınav sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak

24 Mart 2016 13:40

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, 13 Mart'ta gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) 2 sorunun iptal edildiğini, 1 sorunun da yanıtının değiştirildiğini açıkladı. 

Ömer Demir tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"13 Mart 2016'da gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2016-YGS) ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından temel soru kitapçığında yer alan temel matematik testindeki 15. soru ile fen bilimleri testindeki 9. sorunun iptal edilmesine, fen bilimleri testindeki 7. sorunun "A" olarak girilmiş cevabının "D" olarak değiştirilmesine karar verildi" 

 

 

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