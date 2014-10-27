Ostim'de 3 yıl sonra yine patlama: 4'ü ağır 16 kişi yaralandı

Ankara Ostim Özpetek Sanayi Sitesi’nde gaz sıkışması sonucu patlama maydana geldi. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Patlamanın gaz dolumu sırasında sıvı karbondioksit gazı sıkışması sonucu yaşandığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Valilikten açıklama



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:



"27.10.2014 tarihinde saat 12.20’de İvedik Organize Sanayii 1390 Sokak No: 9/11 Ostim adresinde, Buzbuz isimli buz üreten iş yerinde, karbondioksit yüklü tankerden boşaltma yapıldığı sırada, gaz boşaltma hortumunun basınçtan dolayı patlaması sonucu 3’ü ağır toplam 5 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastaneye sevk edildiği, çevre iş yerlerindeki 4 kişinin de gazdan etkilendiği anlaşılmıştır. Sağlık, İtfaiye ve Emniyet ekipleri gerekli müdahale ve incelemeleri sürdürmektedir."

2011'de de yaşanmıştı

Ostim'de 2011 yılında 9 saat arayla iki tüp patlaması meydana gelmiş, yaşanan facialarda toplam 20 kişi yaşamını yitirmiş ve 42 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından açılan davada yargılanan 19 kişiden tutuklu kalan son 3 kişi 30 Eylül 2014'te tahliye edilmişti.