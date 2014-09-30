20 kişinin öldüğü OSTİM faciasında tutuklu sanık kalmadı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 Şubat 2011'de 20 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili tutuklu 3 kişi tahliye edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tutuklu sanıklar Bahadır Esendik, Burhan Koç ile Kasım Ersoy'un avukatları, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilleri hakkında verilen tutukluluk halinin devamı kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek sanıkların "tutukluluk hallerinin kaldırılmasına" karar verdi.

Ancak mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Mahkemenin kararında, sanıkların 3 Şubat 2011'den beri tutuklu bulunduğuna dikkati çekilerek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) içtihatlarına işaret edildi.

Ayrıca kararda, sanıkların tutukluluk süresinin makul süreyi aştığı, toplanacak delil kalmadığı, bulunsa bile bunların karartılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi.