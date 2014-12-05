'Osmanlıca, AKP'den çok daha önemli konu'

Ümit Kıvanç*

Hiçbir zaman ayrı ayrı ele alınması gereken şeyleri ayrı ayrı ele alıp konuşamayacak mıyız? Osmanlıca meselesinden bahsediyorum. İzninizle numaralayıp maddeleştireceğim diyeceklerimi. Böylesi daha güvenli.

1. Hükümetin Osmanlıca'yı zorunlu ders yapmaya kalkması, genel bir İslâmîleştirme hamlesinin parçası. İyi niyetli bir girişim değil. Eğitimi "dindar nesiller yetiştirme" amacına uyarlama işlemlerinin bir yenisi.

2. Türk Millî Eğitimi denen şey zaten korkunç bir aptallaştırma çarkı ve eğitimde bir nebze iyileşme yaratabilecek hiçbir adım atılmıyor, AKP dışından gelen her öneri reddediliyor. Ortaokullara felsefe dersi konması önerisi gibi.

3. Bizim Osmanlıca bilmiyor, özellikle okuyamıyor oluşumuz, akıl almaz bir durumdur, muazzam bir vahamettir, korkunçtur. Bu eksikliği hissetmeyen, boyutlarını kestiremeyen, cahildir veya kötü niyetlidir.

4. Bütün bir halkı yakın tarihe ilişkin hiçbir şeyi okuyamaz hale getirenlerin yediği halt, düpedüz insanlık suçudur.

5. Osmanlıca'nın zorunlu ders yapılması, bugünün koşullarında saçmalık ötesi. Çünkü doğru dürüst öğretecek kimse yok ve kısa sürede yetiştirilemez. Seçmeli de olsa aynı sorun var. Yine de seçmeli olmalı, öğrenciler teşvik edilmeli.

6. Çocuklarımızın Osmanlıca öğrenmesine karşı çıkmak, hele bunu "ne işe yarayacak?" dangıllığıyla ifade etmek, Osmanlıca'yla dalga geçmek, hıyarlık; bu memlekette başımıza gelenden bîhaberlik, sorumsuzluk.

7. Hükümetin toplum hayatını İslâmîleştirme harekâtına karşı mücadele etmekle Osmanlıca eğitimine karşı çıkmak ayrı ayrı karar verilecek, davranılacak konular.

8. Osmanlıca okuyabilseydik muhtemelen Cumhuriyet o soykırımcı kadrolarla o şekilde kurulamazdı. Kurulsa, hemen yaldızı dökülürdü.

9. Osmanlıca okuyabilseydik Müslüman olmayan azınlıklarla, Kürt meselesiyle, Alevilerle ilgili bilgimiz, duygumuz, yargımız tamamen farklı olacaktı.

10. Osmanlıca okuyabilseydik din tüccarları o uyduruk mağduriyet tarihini yaratamazdı, İttihatçıların ve Cumhuriyet'in toplumsal suçlarına nasıl katıldıklarını herkes bilecekti.

11. Osmanlıca okuyabilseydik bugünkü AKP gibi bir şey varolamaz, olmaya kalksa rağbet görmezdi.

12. Ama şimdi var ve muhtemelen bu Osmanlıca işini de yüzüne gözüne bulaştıracak. Sırf tahakküm ve inat uğruna göstermelik yapacak. Hocalar yetersiz, eğitim kalitesiz olacak.

13. Çocuğum olsaydı, Osmanlıca öğrenmesini çok isterdim.

*Ümit Kıvanç'ın bu yazısı www.riyatabirleri.blogspot.com.tr sitesinden alınmıştır.