Başbakan Erdoğan'dan 'Kanuni' Halit Ergenç'e Osmanlıca sınavı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı görüşmesinde Halit Ergenç'e 'madem Kanuni'yi oynuyorsun bilirsin' diyerek bazı Osmanlıca kelimelerin anlamlarını sorduğu öğrenildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Taksim Platformu’nu kabulünde, heyette yer alan sanatçı Halit Ergenç ile arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Geçen aylarda Halit Ergenç’in “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterine ilişkin eleştiriler yapan ve, “Biz öyle bir Kanuni, öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Dizinin yönetmenlerini kınıyorum. Yargı gerekli kararı vermeli” diyen Erdoğan, görüşme sırasında da bu konuda göndermeler yaptı.

Erdoğan’ın, Gezi Parkı eylemleri sırasında takındığı “sert üslup” gündeme gelince Ergenç’e dönerek, “Kanuni’de sert mizaçlıydı. Sen bunu biliyorsundur” dediği belirtildi. Erdoğan’ın ayrıca Ergenç’e Osmanlıca bazı kelimeler söyleyip anlamını sorduğu, Ergenç’in bilmediğini söylemesi üzerine de “Sen Kanuni’yi canlandırıyorsun, bunları nasıl bilmezsin” dediği öğrenildi.