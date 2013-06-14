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Gezi görüşmesini aktaran Halit Ergenç: Yargı kararına uyacaklar

Oyuncu Halit Ergenç, 'Ellerimizde olan delilleri taraf farketmezsizin kendilerine ulaştırmamızı istediler. Nihayetinde aldığımız sonuç budur' dedi

14 Haziran 2013 07:02

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Dayanışması’nın sözcüleri, sanatçılar ve aydınlardan oluşan grupla gece geç saatlerde bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan oyuncu Halit Ergenç, "Bu şiddet gösteriyle ilgili kendi sıkıntılarımızı dile getirdik. Tabi onlar da sıkıntılarını dile getirdiler" dedi.

Başbakanlık Konutu'ndaki görüşme 3.5 saat sürdü.Görüşme sonrası sanatçılar adına oyuncu Halit Ergenç açıklamada bulundu.

Ergenç'in açıklamasından satır başları şöyle:

İyi akşamlar bu geç saate kadar beklediniz, teşekkürler hepinize.

Bu süreç içerisinde sanatçılar olarak neler yaşadığımızı,süreci nasıl gördüğümüzü kaygılarımızı çözüm önerilerimizi dile getirdik. Sayın Başbakanımız bizi dikkatle dinledi.

Öncelikle yargı sürecine saygılı olduklarını bize söylediler ve tekrarladılar. Yargı kararına uyacaklarını  da söylediler.

Bunun sonrasında artık parktakilerin evlerine gidip rahatça uyumalarını söylediler.

Bu şiddet gösteriyle ilgili kendi sıkıntılarımızı dile getirdik. Tabi onlar da sıkıntılarını dile getirdiler.

Ellerimizde olan delilleri taraf farketmezsizin kendilerine ulaştırmamızı istediler. Nihayetinde aldığımız sonuç budur.

Şiddet uygulayanların yasal olarak cezalandıracaklarını da dile getirdiler.

Oyuncu Halit Ergenç'in ardından ise, Taksim Dayanışması adına Tayfun Kahraman açıklamada bulundu. Kahraman'ın yaptığı açıklama şöyle:

Öncelikle sayın Başbakan'a ve heyette yer alan ilgili bakanlara bizleri davet ettikleri için teşekkür ederiz. 17 gündür Gezi Parkı'yla başlayan çevre hakkı ve demokrasi hakkı ülkemizde derin bir iz bıraktı.

Değerlendirmelerimizi Başbakan'a ilettik. Sayın Başbakan halk oylamasına gideceklerini söyledi. Vatandaşlarımızın yani halkın kararına uyacaklarını söylediler. Güvenlik kuvvetlerinin ölçüsüz ve kuralsız şiddetlerinin de araştırılacağı tarafımıza bildirildi. Biz bugün burada halen de süren bu sürecin ve sayın Başbakan'ın söylediği sözlerinin takipçisi olacağız.

Buradan çıkıp Gezi Parkı'na gidiyoruz. Konu tamamen parka, yaşam alanına saygı olarak başladı. Oradaki duyarlı insanlar bu süreci değerlendireceklerdir. Kendilerine olumlu yaklaşımı onlar da aynı seviyede değerlendireceklerdir. Ve kendi kararlarını vereceklerdir.

Yarın bir etkinlik yapacağız. Bu süreçte maalesef 4 ölüm gerçekleşti. Bu acıyı halen içimizde yaşıyoruz.Yarınki etkinlik bir şenlik değil ağıt, üzüntü, onları anma şeklinde olacaktır.Herkesi bekliyoruz.

 

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