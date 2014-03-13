İlber Ortaylı: Bre cahiller! Osmanlıca bilmeyen Tarihçiler İngilizce bilmekle övünüyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Asya’nın bir ucundan Avrupa’nın diğer tarafına tarih yazan bir milletin çocuklarının tarihi bilmediğini” belirterek “Osmanlıca bilmeyen Tarihçiler İngilizce bilmekle övünüyor. Bre cahiller! Osmanlıca bilmeden Tarih olur mu? dedi.

A Haber’de yayınlanan Mehmet Ali Önel yönetimindeki “60 Dakika’’ programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı “Türkler maalesef bazı şeyleri iyi yapmadılar mazide de. Şimdi benim ümidim bunun en azından gelecekte olması. Fakat maalesef filoloji konusunda Türk milleti zayıf. Ne yazık ki bizim millet zayıf. Bizim tarihimiz 2 bin yıllık diye söyleniyor ama kendimizi anlattığımız yani yazılı tarihimiz son kazılar ve belgelerle beşinci asra kadar gidiyor. Bizim önce bunları hem araştırmamız, hem de çocuklara bunları öğretmemiz lazım. Gençler her zaman kolay dolduruluşa gelecek temiz idealist safhasıdır insanlığın.” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘Amerika Vietnam’ı sinemada kazandı!’

Tarih yazan bir milletin tarihi çocuklarına gerektiği gibi öğretemediğini vurgulayan Prof. Dr. Ortaylı “Tarihi uzantısı olmayan Amerika gibi ülkeler ne tarihler anlatıyor. Mesela Amerika bütün Vietnam savaşını filmlerde sinemada kazandı. Oysa Vietnam’da hiç tarih yazmadılar. Ayıplayacak değilim fazla ama hiç hoş şeyler de yapmadılar orada. Filmlere bakarsan çok adil insanlar ve şövalyeler, kahramanlar falan. Ama Türkler film çeviremiyor. Hollywood endüstrimiz yok çünkü. Amerikalılar tarihi iyi yapıyorlar ama tarih yazan bir geçmişleri yok ki. Türkler de tarih yazdı ama tarih yapmakla alakaları yok. Ancak Türkler tarihi iyi öğretmiyorlar. Benim ve benden 10 yaş daha küçük adamların ne yazık ki okuduğu tarih yok bugün. Ama Türkler Asya’nın bir ucundan Avrupa’nın diğer ucuna kadar tarih yazdılar. Bizans’ın ve İran’ın içinde yer alan bir millet oldu. Sen neyi öğretmiyorsun arkadaş. Birileri çıkmış yakın tarih öğretilmiyor diyor. Yakın tarih değil kardeşim, çocuklara önce tarih öğretilmeli. Yakın tarih hangi parti varsa onun ideolojisine uygun olarak öğretilen bir daldır. Çocuklara yakın tarih değil, Tarih öğretilmeli.” dedi.

‘Tarihin son imparatorluğu Osmanlıdır’

Ortaylı “Neo Osmanlıcılık diye bir şey yok. Bunlar boş laflar. Bütün şark dünyası birbirinden nefret eder. Osmanlıcılık, Osmanlı varlığı tarihi bir oluşumdur. Osmanlı kozmopolit anlamıyla tarihin son imparatorluğudur. Osmanlıya yakın olan toplumlar varlığını sürdürmek ve kuvvetlendirmek için Osmanlıdan yana olmuştur. Osmanlıya yakın durmayan bir Türk Devleti yok olur, erir başka yönlere gider. Bürokratik ve askeri geleneği ile Osmanlılık el an ve el an toplumlara bel kemiği veren bir durumdadır. Bu çok önemlidir.” şeklinde konuştu.

