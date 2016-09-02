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Politika

Osmanlı Partisi'nin kurucusu eski Alperen Ocakları Başkanı çıktı

Türkiye'nin 91'inci siyasi partisi Osmanlı Partisi adıyla kuruldu

02 Eylül 2016 23:54

Türkiye'nin 91'inci siyasi partisi Osmanlı Partisi'nin kurucusu İbrahim Ünye'nin Alperen Ocakları'nın eski başkanı olduğu ortaya çıktı. Ambleminde; hilal üzerine Arapça Elif ve Vav yazılı parti, "Lider Türkiye" sloganıyla" siyasi hayatına merhaba dedi. 

1987 Kocaeli doğumlu olan Ünye, Büyük Birlik Partisi’nin eski üyesi. Ünye, yerel gazete ve radyo sahibi. Giresun'da yerel radyo ve gazetesi bulunan Ünye, aynı zamanda 3. ligde mücadele eden Yeşil Çotanak Kadın Futbol Kulübü’nün başkanlığını yapıyor.

Osmanlı Partisi Genel Başkan İbrahim Ünye’nin ilk açıklaması şöyle:

“Önümüzdeki günlerde Parti Yönetimi olarak bir kampa girip, eğitimlerimizi tamamlayarak projelerimizi açıklayacağız. Ülkemizin en ucra köşesine kadar ulaşacağız. Her kapıyı çalıp sıkmadık el girmedik gönül bırakmayacağız. Osmanlı Partisi ve mensupları, ‘Müslüman Türk milletinin’ bağrından çıkmış olup, bu necip millete hizmet etmek için gece gündüz çalışacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bu çıkmazdan kurtulmak için hiç bir plan ve program üretemeyen İktidar ve Muhalefet, bu milletin vebalini ödeyemez. Partimizin; Ülkemiz ve tüm Dünya Müslümanları için ürettiği projeleri çok yakında bu aziz milletle paylaşacağız. Bizi parçalara ayıranlar görecekler ki ecdadımızın ayak bastığı tüm toprakları -Türk İslam Birliği- adı altında yeniden şaha kaldıracağız. Hiç kimse Müslüman topraklarında at oynatamayacaktır. Osmanlı Partisinin Tüm İslam alemine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.”

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