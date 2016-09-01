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Politika

Türkiye'nin 91. partisi kuruldu; Osmanlı Partisi!

Partinin sloganı "Lider Türkiye" olarak belirlendi

01 Eylül 2016 20:15

Türkiye’nin 91’inci siyasi partisi Osmanlı Partisi adıyla kuruldu. Ambleminde hilal üzerine Arapça Elif ve Vav yazılı parti, “Lider Türkiye” sloganıyla” siyasi hayatına merhaba dedi. Osmanlı Partisi Genel Başkan İbrahim Ünye, kısa bir sürede tüm Türkiye’de teşkilatlarını oluşturarak ilk seçimlere katılmayı hedeflediklerini açıkladı. Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye Türkiye’deki siyaseti değiştireceklerini belirterek ”Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak, her şey kurumsal bir yapıya oturtacağız” dedi.

Yeni partinin genel başkanının ilk açıklaması şöyle:

“Önümüzdeki günlerde Parti Yönetimi olarak bir kampa girip, eğitimlerimizi tamamlayarak projelerimizi açıklayacağız. Ülkemizin  en ucra köşesine kadar ulaşacağız. Her kapıyı çalıp sıkmadık el girmedik gönül bırakmayacağız. Osmanlı  Partisi ve mensupları, ”Müslüman Türk milletinin” bağrından çıkmış olup, bu necip millete hizmet etmek için gece gündüz çalışacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bu çıkmazdan kurtulmak için hiç bir plan ve program üretemeyen İktidar ve Muhalefet, bu milletin vebalini ödeyemez. Partimizin; Ülkemiz ve tüm Dünya Müslümanları için ürettiği projeleri çok yakında bu aziz milletle paylaşacağız. Bizi parçalara ayıranlar görecekler ki ecdadımızın ayak bastığı tüm toprakları -Türk İslam Birliği- adı altında yeniden şaha kaldıracağız. Hiç kimse Müslüman topraklarında at oynatamayacaktır. Osmanlı  Partisinin Tüm İslam alemine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.”

 

Parti cenneti Türkiye

 

30 kişinin bir araya gelip parti kurabildiği Türkiye'de resmi olarak tam 91 tane daha siyasi parti faaliyet gösteriyor. Muhafazakarlıktan Troçkizme, Kemalizmden sekülerizme kadar farklı ideolojileri temsil eden bu partiler ilginç isimleri ve logolarıyla da dikkat çekiyor. Bu partileri tek tek inceleyen Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayımlanan kararlarıyla bunlardan 6 tanesi hakkında kesin hesap denetimlerinin gerçekleşmediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

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