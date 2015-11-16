Osmanlı Ocakları: Muhteşem Yüzyıl Kösem, Osmanlı'yla alay etmektedir; göz yumanları affetmeyeceğiz!

Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin Osmanlı İmparatorluğu'nun saray hayatına dair hatalar barındırdığını iddia eden Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat, "Muhteşem Yüzyıl Kösem, Osmanlı Medeniyetiyle resmen alay etmektedir. Bu diziyi yapanları, göz yumanları Osmanlı Ocakları kültürel ve sanat alanlarında affetmeyecektir" dedi.

"Osmanlı Ocakları Başkanı olarak dizinin izlenmemesi yönünde talimat verdiğini" söyleyen Canpolat, "Dizi yayından alınmazsa yurt genelinde demokratik eylemler başlatabiliriz. Osmanlı Medeniyeti sahipsiz değildir" diye konuştu.

"Dizi çalışanları kendi ülkelerinde alay edilmesine neden olmaktadır"

Diziyle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını iddia eden Canpolat, "Bu dizinin toplumda infial yaratacağı endişesi taşımaktayız. Dizi çalışanları sanata değil, insanların varlık haklarıyla olgunlaşmış kültür haklarıyla kendi ülkelerinde alay edilmesine neden olmaktadır" ifadelerini kullandı. Canpolat, "İlerleyen günlerde eş zamanlı tüm yurt genelinde yapılacak eylemlerimizle kimsenin huzurunu kaçırmak istemiyoruz. Bizim hoşgörü anlayışımızdan ve iyi niyetimizden kimse faydalanmamalıdır" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bu dizi ve benzer kötü algı yapan dizilerin izlenilmemesi yönünde Osmanlı Ocakları genel başkanı olarak talimat veriyorum. Kimse bu tarihini bilmez, yalan, yanlış sahnelerle kurgulanan, amacın çok dışında çekilmiş bu diziyi izlemesin! Osmanlı Medeniyetine hakaret boyutunda sergilenmesine de asla göz yummayacağız! Yeter! Bu milletin mirasıyla, kültürleriyle alay ettiler. Dizi yayından alınmazsa yurt genelinde demokratik eylemler başlatabiliriz. Osmanlı Medeniyeti sahipsiz değildir.

"Bu dizinin sanatla asla alakası yoktur"

Kültür Bakanlığına ve RTÜK’e sesleniyorum; Bu dizi kendi insanımızın kültürüne yönelik çok büyük bir tehdittir. Asla kabul edilebilir bir durum değildir. derhal yayından kaldırılmalıdır. İnsanımızın kendi kültürüne yönelik bu şekilde asimile, erozyon politikalarını sanatla üzerinden yapılmak istenmektedir. Bu dizinin yayına Osmanlı izleri taşıyan ve Osmanlı torunlarının bulunduğu ülkede bu şekilde izin verilmemelidir. Dış ülkelerde yayınlansa dahi müdahale edilmesi gereken bu dizinin sanatla asla alakası yoktur. İnsanımızın kendi ülkesinde kendi değerlerine yönelik yapılmış bu dizinin yayınlanmasına göz yummamak gerekir.

"Bize gerekli uyarıları yapmak düşer"

Yurt genelindeki Osmanlı Ocakları teşkilatlarımız Osmanlı Ocakları genel merkezimize bildirdikleri şikâyetleri ciddi boyutlara ulaşmıştır. Halk tahrik olmuştur. Bu dizinin toplumda infial yaratacağı endişesi taşımaktayız. Dizi çalışanları sanata değil, insanların varlık haklarıyla olgunlaşmış kültür haklarıyla kendi ülkelerinde alay edilmesine neden olmaktadır. Durumun üst düzeyde endişe verici olduğunu görülmektedir. Bize gerekli uyarıları yapmak düşer. Saygıdan kardeşlikten bahsedenler gayri Müslimlere dahi saygı duyan bir medeniyete saygısızca atıflarda bulunmak toplumda telafisi olmayacak iz bırakacaktır. Varlık haklarımızın koruyamıyorsa Kültür Bakanlığı acaba neden vardır? A Haber'e komik durumlarla ceza veren RTÜK bu diziye ne den göz yumduğunu merak ediyoruz.

"Eylemlerimizle kimsenin huzurunu kaçırmak istemiyoruz"

RTÜK önünde eylem yapma kararı almadan birilerinden açıklama bekliyoruz. İlerleyen günlerde eş zamanlı tüm yurt genelinde yapılacak eylemlerimizle kimsenin huzurunu kaçırmak istemiyoruz. Bizim hoşgörü anlayışımızdan ve iyi niyetimizden kimse faydalanmamalıdır. Osmanlı medeniyeti Osmanlı Ocaklarının kırmızı çizgileridir! Bu çizgiyi sanata, edebiyata, tarihe, hoşgörüye, adalete düşkün olanlar tahrik veya tahrip etmemelidir. Demokratik haklarımızı kullanarak bu diziye tepkisiz kalmayacağımızı herkesin bilmesiniz isteriz."