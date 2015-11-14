Akit yazarı: Muhteşem Yüzyıl Kösem'i yapanlar; ülkemize şerefsizce ayak basan kefereler sizin yaptığınızı yapmadı!

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, önceki gün televizyonda yayınlanan Muhteşem Yüzyıl-Kösem dizisini yapanları hedef alarak “Girdiğiniz manevi çukurda boğulun! Sizin yaptığınızı ülkemize şerefsizce ayak basan kefereler yapmadı!” ifadesini kullandı. Neden Atatürk ile ilgili dizi yapılmadığı sorusunu soran Yakışıklı, “Yoksa Atatürk reyting getirmiyor mu? Yoksa çekecek doğru dürüst senaryo mu bulamıyorsunuz?” dedi.

Hacı Yakışıklı’nın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (14 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Muhteşem Yüzyıl” kepazeleri… Boğmakla kafayı bozmuş, boğuk ve bozuk zihniyet… Osmanlı İmparatorluğu sanki “şehzade boğma” olayından ibaretmiş gibi, sanki her şey harem dairesinde yaşanıyormuş gibi gösteriyor. Kendi sapık ruhlarını bizim ecdadımız üzerinden sergiliyorlar.

İslam aşığı atalarımızın onurunu çiğneyen “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisini yapanlar; girdiğiniz manevi çukurda boğulun! Sizin yaptığınızı ülkemize şerefsizce ayak basan kefereler yapmadı! Ruhu bozuk, mayası kirli, hamuru kokuşmuş ecnebi artıkları yapmadı! Ama siz yapıyorsunuz.

Bizim tarihimiz kimsenin oyuncağı değil

Niye çok sevdiğinizi ifade ettiğiniz Atatürk’le ilgili dizi çekmiyorsunuz; durup durup Osmanlı’yla ilgili yalan-yanlış diziler çekiyorsunuz? Yoksa Atatürk reyting getirmiyor mu? Yoksa çekecek doğru dürüst senaryo mu bulamıyorsunuz?

Bazı medya grupları “Özgür basın” diye bağırdıklarını zannediyor, yaptıklarına bakınca sesleri bu tarafa “bağırtı” olarak değil “anırtı” olarak geliyor. Ruhunu kaybedenin adaleti de olmaz!

SON SÖZ: RTÜK’ün internet sitesine girip, izleyici başvuru kısmına şunu yazdım: “Tarihimizi karalayan ve gerçekleri çarpıtan bu dizide (Muhteşem Yüzyıl); tarihi karakterlerimizin isminin kullanılmasını sakıncalı ve haysiyetsizce buluyor; karakter isimleri değiştirilene kadar dizinin yayından kaldırılmasını talep ediyorum.” Bunu yazdıktan sonra ekrandan şöyle bildirim geliyor: “Sayın: Hacı Yakışıklı, Bildirim talebiniz kaydedilmiştir. Bildirim Kayıt No: 175349”