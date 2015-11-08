Muhteşem Yüzyıl-Kösem dizisinin ilk bölümü için 600 kostüm hazırlandı

Hülya Avşar’ın uzun seneler sonra ekran başına geleceği ve 1,5 sene boyunca estetik operasyon olamayacağına dair sözleşme imzalaması ile gündeme gelen Muhteşem Yüzyıl-Kösem dizisinin ilk bölümünün çekimleri için 600 kadar kostüm hazırlandı.

‘Muhteşem Yüzyıl-Kösem’ dizisinin sanat yönetmeni Nilüfer Çamur ve kostüm tasarımcısı Serdar Başbuğ, dizi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Yaklaşık iki yıldır hummalı bir çalışma yürüten sanat ve kostüm ekibi, dönemin ruhunu ve ‘Muhteşem Yüzyıl-Kösem’in karakterlerinin hikâyelerini titizlikle inceleyerek yalnızca birinci bölüm için 600’ü aşkın kostüm tasarladı.

Hikâyenin ayrılmaz bir parçası olan kostümler, bu çalışmanın ardından ortaya çıktı.



Dönemin ruhunu yanstıyor

Her sultanın ayrı bir renginin olduğunu anlatan Başbuğ, ilk bölüm için dönemin ruhunu yansıtan 600 kostüm tasarladıklarını açıkladı.

Çamur ise gri, mavi ve yeşile düşkün olan Safiye Sultan’ın tahtı, masası ve kostümlerinde bu renklerin ön plana çıktığını belirtti.

Muhteşem Yüzyıl Kösem 1. bölümü ile 12 Kasım Perşembe akşamı televizyonda gösterilecek.