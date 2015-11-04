Hülya Avşar'a gençleşme yasağı geldi

Uzun zaman sonra televizyonlara Safiye Sultan karakteriyle geri dönen Hülya Avşar’a, yapımcısı tarafından botoks ve dolgu yasağı getirildi.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Muhteşem Yüzyıl-Kösem dizisinde Safiye Sultan’ın 50’li yaşlardaki halini canlandıran Hülya Avşar’a (52) yapımcısı Timur Savcı botoks ve dolgu yasağı getirdi. Dizide rol aldığı 1,5 yıl boyunca Avşar estetik merkezlerinden uzak duracak.

Oyuncu, önceki gün yayınlanan yeni Safiye Sultan fotoğraflarında kırışıklıklarıyla dikkat çekti. Safiye Sultan’ın ilk üç ayı için 15 ayrı kıyafet ve taşlarla süslü 15 taç hazırlandı.