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Hülya Avşar'a gençleşme yasağı geldi

Yıllar sonra ekran başına dönmüştü, 1,5 yıl boyunca estetik yaptıramayacak

04 Kasım 2015 13:34

Uzun zaman sonra televizyonlara Safiye Sultan karakteriyle geri dönen Hülya Avşar’a, yapımcısı tarafından botoks ve dolgu yasağı getirildi.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Muhteşem Yüzyıl-Kösem dizisinde Safiye Sultan’ın 50’li yaşlardaki halini canlandıran Hülya Avşar’a (52) yapımcısı Timur Savcı  botoks ve dolgu yasağı getirdi. Dizide rol aldığı 1,5 yıl boyunca Avşar estetik merkezlerinden uzak duracak. 

Oyuncu, önceki gün yayınlanan yeni Safiye Sultan fotoğraflarında kırışıklıklarıyla dikkat çekti. Safiye Sultan’ın ilk üç ayı için 15 ayrı kıyafet ve taşlarla süslü 15 taç hazırlandı.

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