Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyla ilgili yetkililerin istifasını isteyen 3 öğrenciye gözaltı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifasının ardından olayda sorumluluğu bulunduğunu iddia ettikleri görevlilerin de istifa etmesi talebiyle bildiri dağıtmak isteyen 3 öğrenci gözaltına alındı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki öğrenci yemekhanesinde öğle saatlerinde, bir grup öğrenci basın açıklaması yaptı. Öğrenciler, 5 Nisan’da 3'ü akademisyen, 1'i idareci 4 kişinin öldürülmesinin ardından sadece Rektör Prof. Dr. Gönen'in istifanın yeterli olmadığını, olaydan sorumlu olanların da alınmasını istedi.

Ellerinde '4 akademisyene sıkılan kurşun bilime sıkılan kurşundur' yazılı afişler bulunan öğrenciler, kampüste can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polisler müdahale etti. Polisler, 2'si kadın, 3 öğrenciyi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

"Defalarca YÖK'e, rektörlüğe dilekçe yazdık; hiçbir şekilde işlem yapılmadı"

5 Nisan günü Osmangazi Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Volkan Bayar, üniversitede görevli 4 öğretim görevlisini silahla ateş ederek öldürmüştü. Bayar'ın silahlı saldırısında 3 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası üniversite önünde açıklama yapan Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ayşe Aypay, "Bugün ifade vermeye gitmeseydim, beşinci cenaze ben olacaktım. Defalarca YÖK'e, rektörlüğe dilekçe yazdık. Hiçbir şekilde işlem yapılmadı" diyerek üniversite yönetimi ve YÖK'e sitem etmişti.

Yaşananların ardından Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen görevinden istifa ettiğini duyururken; Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) de bugün yaptığı açıklamayla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın atandığını duyurdu.

(DHA)