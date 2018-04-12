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Osmangazi Üniversitesi'ne vekaleten rektör atandı

4 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından rektör Hasan Gönen istifa etmişti

12 Nisan 2018 16:31

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı.

5 Nisan günü Osmangazi Üniversitesi'nde  akademisyenlik yapan Volkan Bayar, üniversitede görevli 4 öğretim görevlisini silahla ateş ederek öldürmüştü. Bayar'ın silahlı saldırısında 3 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası üniversite önünde açıklama yapan Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ayşe Aypay, "Bugün ifade vermeye gitmeseydim, beşinci cenaze ben olacaktım. Defalarca YÖK'e, rektörlüğe dilekçe yazdık. Hiçbir şekilde işlem yapılmadı." diyerek üniversite yönetimi ve YÖK'e sitem etmişti. Yaşananların ardından Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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