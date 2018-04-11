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4 akademisyenin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin rektörü istifa etti

Gönen'in saldırgan hakkındaki şikâyetleri işleme sokmadığı ileri sürülmüştü

11 Nisan 2018 14:20

4 akademisyenin öldürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü  istifa etti. Gönen'in saldırgan hakkındaki şikâyetleri işleme sokmadığı ileri sürülmüştü. Rektör Gönen düzenlendiği basın toplantısında, "Devlet kurumlarının yıpratılmaması için istifa ediyorum" dedi. 

Prof. Dr. Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin makamında basın toplantısı düzenledi.  Gönen, soruşturmanın selameti için görevinden ayrıldığını açıkladı. 

2011 yılından bu yana görevde olan Gönen, "2011 yılından bugüne bilimi rehber edinerek, yüce Türk milletinin onur ve şerefini yükseltecek çalışmaları tüm mesai arkadaşlarımla birlikte yapmaya gayret ettim. Huzurlarınızda Eskişehir OsmangaziÜniversitesi aileme teşekkür ediyorum. Tüm bu açıklamalardan sonra, devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantsında "İstifa etmek için neyi bekliyor" ifadesini kullanmıştı. 

Ne olmuştu?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayer isimli araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak hayatını kaybetmişti.

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