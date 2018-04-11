Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıdan sonra gündeme gelmişti; devlet muhbire 900 milyon ödedi

Volkan Bayar’ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, 120 kişiyi ihbar ederek haklarında işlem yapılmasını sağlaması, ardından da dört kişiyi öldürmesi ile sonuçlanan süreç dikkatleri 15 Temmuz sonrası yaygınlaşan ihbarcılığa çevirdi. Muhbirlere bütçeden ödenen ödül ve ikramiyeler rekor düzeyde arttığı iddia edildi.

Birgüm'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, bütçeden, “MİT Müsteşarlığı'nda, ilgili mevzuatına göre değişik statülerde istihdam edilen personele nakdi olarak ödenen her türlü mali ve sosyal hak ve yardımlar” ve “Muhbirlere ve el koyanlara ödenecek ikramiyeler” kalemleri altından yapılan ödemeler 17-25 Aralık sonrası dönemde, özellikle de 15 Temmuz sonrası bazı aylarda önceki yılların toplamı kadar olduğu öne sürüldü.

‘Örtülü’deki payı bilinmiyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın kullanımında olan örtülü ödenekten de “gizli haber alma” harcamaları yapılıyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar 35 kat artışla yaklaşık 15 milyarlık harcama yapılan “gizli hizmet giderleri” denetlenemediği için buradan haber alma faaliyetleri için yapılan harcamalar bilinmiyor. Ancak Maliye Bakanlığı’nın bütçe gerçekleşme rakamlarına göre, ‘MİT Müsteşarlığında, değişik statülerde istihdam edilen personele nakdi olarak ödenen her türlü mali ve sosyal hak ve yardımlar’ olarak tanımlanan istihbarat personeline yapılan ödemeler için 15 Temmuz’un yaşandığı 2016’da ayrılan başlangıç ödeneği yetmedi. 17-25 Aralık’ın yaşandığı 2014’te 564.6 milyon, 2015’te 634.4 milyon, 2016’da 768.8 milyon harcandı. Yıllık harcamalar hep ödenek tutarının üzerinde gerçekleşince 2017’de ödenek 832.2 milyona çıkartıldı. 2017’de 5 milyon eksikle 827.2 lira istihbarat personeline dağıtıldı. Böylelikle istihbarat personeline yapılan ödeme tutarı bir yılda 133 milyon lira arttı. 2017’de istihbarat personeline en düşük ödemenin yapıldığı ay 45.7 milyon lira ile Aralık olurken, Ocak ayında 109.9 milyon lira ile ödeme rekoru kırıldı. Muhbirlere verilen ödül ve ikramiyeler de 2016 yılında 26.8 milyon iken 2017’de 77.2’ye fırladı. 2018 Ocak ayındaki 322 bin liralık harcama ile başladı ancak Şubat ayında tutar 2.8 milyon oldu.