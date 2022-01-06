Osman Şiban ve Servet Turgut'un helikopterden atılmasını haberleştirdikleri için yargılanan 5 gazeteci beraat etti

Gazeteciler Adnan Bilen, Nazan Sala, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Zeynep Durgut , Van'da Servet Turgut ile Osman Şiban’ın helikopterden atılmasını haber yaparak kamuoyuna duyurdukları için "örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti. Gazeteci Nazan Sala’ya "örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Van’ın Çatak ilçe kırsalında 11 Eylül 2020’de operasyona çıkan askerler tarafından Servet Turgut ile birlikte gözaltına alınan Osman Şiban, helikopterden atılmıştı. Servet Turgut "helikopterden düştü" denilerek yatırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Turgut ve Şiban’ın helikopterden atılmasını haberleştiren gazeteciler Adnan Bilen, Nazan Sala, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Zeynep Durgut hakkında "Örgüte üye olmak" iddiasıyla dava açıldı.

Jin News’in haberine göre; Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4 duruşmasında mahkeme heyeti, gazetecilerin "örgüt üyeliği" suçlamasından beraatlarına hükmetti. Mahkeme, Nazan Sala’ya "örgüt propagandası" suçlamasından verdiği 1 yıl 3 ay hapis cezası ise erteledi.

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