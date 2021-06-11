Osman Şiban ilk kez ifade verdi: Askerler sürekli darp ediyordu

Van’ın Çatak ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları belgelenen 50 yaşındaki Osman Şiban, uzun süren tedavisinin ardından ilk kez ifade verdi. Şiban, ifadesinde “Askerler sürekli darp ediyordu. Bir askerin helikopter yanında başıma tekme atması sonrası bayıldım. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi Mersin’de açtım” dedi. Şiban ile birlikte gözaltına alınan 55 yaşındaki Servet Turgut hayatını kaybetmişti.

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Yoğurtlu mezrasında, yaklaşık 9 ay önce, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak helikoptere bindirilen, "helikopterden düştü" denilerek hastaneye yatırılan ve olaydan sonra hafızasını kaybeden 50 yaşındaki Osman Şiban, dün avukatları ile birlikte Van Adliyesi’ne giderek ifade verdi.

Osman Şiban’ın ifadesinde, olay günü askerler tarafından köylerinden alınarak nasıl darp edildiklerini anlattı.

Artı Gerçek’in haberine göre, ifadesinde, köyün dışında gözaltına alındıktan sonra helikoptere doğru götürülürken askerler tarafından darp edildiğini anlatan Şiban, “Askerler sürekli darp ediyordu. Bizi helikopterin yanına götürdüler. Orada darp sürdü. Bir askerin helikopter yanında başıma tekme atması sonrası bayıldım. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi Mersin’de açtım” dedi.

Askerler hakkında şikayetçi oldu

Hakkında 'örgüt üyeliği' suçlaması ile dava da açılan Osman Şiban ayrıca bu suçlamalar ile ilgili de ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Şiban, kendisini darp eden askerler hakkında şikayetçi oldu. Şiban ifade işlemlerinin ardından hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Osman Şiban'ın Van'da helikopterden itildiği yönündeki iddiaları doğruladığını ileri sürmüştü.

Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği kısa film yarışmasına atıfta bulunarak Abdülhamit Gül'e çağrıda bulunmuş, "Van Jandarma Komutanlığı’nda, askerlerin kitlesel lincinden sağ kurtulabilen Osman Şiban’ın, birlikte gözaltına alındığı Servet Turgut’un işkencede nasıl öldürüldüğünü anlattığı bu video “önce adalet önce insan” kategorisinde yer alır mı?" diye sormuştu.

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