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Kültür-Sanat

Oscar'lı Citizenfour İstanbul Film Festivali'nde

Citizenfour, eski CIA çalışan Edward Snowden ile yapılan görüşmeleri anlatıyor

23 Şubat 2015 20:27

87. Oscar Ödülleri’nde En İyi Uzun Metraj Belgesel ödülüne layık görülen Citizenfour belgeseli, 34. İstanbul Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak. Yönetmen ve gazeteci Laura Poitras ve gazeteci Glenn Greenwald’un eski CIA çalışanı Edward Snowden ile Hong Kong’ta geçen buluşmalarını aktaran Citizenfour, NTV Belgesel Kuşağı Bölümü’nde gösterilecek.

Wim Wenders’e üçüncü Oscar adaylığını getiren Salt of the Earth / Toprağın Tuzu belgeseli de İstanbul Film Festivali kapsamında izlenebilecek.  Toprağın Tuzu, Güney Amerika’daki madenlerden Afrika savanlarına el değmemiş bölgelere yaptığı seyahatlerde, savaşlar, açlık ve göçler gibi toplumsal dramları objektifine aktaran Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiaõ Salgado’nun kırk yıllık hikâyesini anlatıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 34. İstanbul Film Festivali, 4-19 Nisan 2015 tarihleri arasında on birinci kez Akbank sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

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