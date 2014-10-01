Snowden’ın ortağına ödül



ABD'li gazeteci Gleen Greenwald, Amerikan gizli servisi NSA'in eski çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerle ilgili yazdığı "Küresel Gözetim" adlı kitabı nedeniyle Scholl Kardeşler Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu.

Greenwald'ın gösterdiği cesaret ve çalışmalarıyla ödüle layık görüldüğünü belirten jüri, Greenwald'ın "kendini adalete adamış bir hukukçu ve tutkulu bir gazeteci olarak özel yaşam alanına zarar veren ve demokrasinin temellerini sarsan güçlü bir izleme sistemine karşı uyarıda bulunduğuna" dikkat çekti.

Nazi rejimine gösterdikleri direnişi hayatlarıyla ödeyen Hans ve Sophie Scholl'un anısına verilen ödül 10 bin Euro değerinde. Ödül, 1 Aralık'ta Münih'teki Edebiyat Festivali çerçevesinde Ludwig – Maximilians Üniversitesi'nin büyük konferans salonunda verilecek.

Greenwald, Snowden'ın ifşa ettiği NSA belgelerinin İngiliz gazetesi Guardian'da yayınlanmasına aracı olarak bu sürecin arkasındaki en önemli gazetecilerden biri olmuştu.

Snowden, Greenwald ve belgesel film yapımcısı Laura Poitras'a güvenmiş ve elindeki gizli NSA belgelerini onlarla paylaşmıştı. Greenwald, bir ifşa portalı olan "The Intercept"de çalışıyor.

Scholl Kardeşler Ödülü'ne geçen yıl İsrailli tarihçi Otto Dov Kulka ödüle layık görülmüştü.

Rusya'ya sığınan Edward Snowden'ın da geçen hafta alternatif Nobel olarak adlandırılan Doğru Yaşam Ödülü'ne layık görüldüğü açıklanmıştı.