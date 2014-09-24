Snowden'a alternatif Nobel



Alternatif Nobel Ödülü'nün bu yılki sahibi ABD gizli servisi NSA'in eski çalışanı Edward Snowden oldu. Kendisine sığınma hakkı tanıyan Rusya'da yaşamını sürdüren Snowden'ın yanı sıra İngiliz gazetesi Guardian'ın genel yayın yönetmeni Alan Rusbridger'in aynı ödüle layık görüldüğü bildirildi.

İsveçre'nin Stockholm kentindeki Doğru Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Snowden'ın "devletin demokratik sürecin temellerini ve anayasal hakları ihlal eden boyuttaki gözetimini inşa etme cesaretini göstermesi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Snowden'ın ifşa ettiği belgeleri yayımlayan Rusbridger'e de ödülün "devletlerin ve kuruluşların yasadışı girişimlerini büyük bir direnişle kamu çıkarları doğrultusunda sorumlu gazetecilik örneğiyle ifşa etmesi" nedeniyle verildiğine dikkat çekildi.

Ayrıca Asya İnsan Hakları Komisyonu'ndan Basil Fernando ve Pakistanlı avukat Esma Cihangir de insan hakları çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Fernando ve Cihangir'in 500 bin İsveç Kronu ile ödüllendirileceği belirtildi.

Alternatif Nobel Ödülleri de geleneksel Nobel Ödülleri gibi 10 Aralık'ta sahiplerine veriliyor.