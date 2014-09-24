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Dünya
Deutsche Welle

Snowden'a alternatif Nobel

Doğru Yaşam Vakfı'nın verdiği alternatif 'Nobel' ödülünün bu yıl Amerikan gizli servisinin belgelerini ifşa eden Edward Snowden'a verildiği açıklandı.

24 Eylül 2014 20:45


Alternatif Nobel Ödülü'nün bu yılki sahibi ABD gizli servisi NSA'in eski çalışanı Edward Snowden oldu. Kendisine sığınma hakkı tanıyan Rusya'da yaşamını sürdüren Snowden'ın yanı sıra İngiliz gazetesi Guardian'ın genel yayın yönetmeni Alan Rusbridger'in aynı ödüle layık görüldüğü bildirildi.

İsveçre'nin Stockholm kentindeki Doğru Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Snowden'ın "devletin demokratik sürecin temellerini ve anayasal hakları ihlal eden boyuttaki gözetimini inşa etme cesaretini göstermesi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Snowden'ın ifşa ettiği belgeleri yayımlayan Rusbridger'e de ödülün "devletlerin ve kuruluşların yasadışı girişimlerini büyük bir direnişle kamu çıkarları doğrultusunda sorumlu gazetecilik örneğiyle ifşa etmesi" nedeniyle verildiğine dikkat çekildi.

Ayrıca Asya İnsan Hakları Komisyonu'ndan Basil Fernando ve Pakistanlı avukat Esma Cihangir de insan hakları çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Fernando ve Cihangir'in 500 bin İsveç Kronu ile ödüllendirileceği belirtildi.

Alternatif Nobel Ödülleri de geleneksel Nobel Ödülleri gibi 10 Aralık'ta sahiplerine veriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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