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Kültür-Sanat

Oscar'da Nuri Bilge Ceylan yok; İlyas Salman var

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' filmi Oscar Ödülleri'ne aday olamazken, İlyas Salman'ın oynadığı Gürcistan yapımı 'Mısır Adası' listede kendine yer buldu

24 Aralık 2014 17:45

87'nci Oscar adayları için yapılan ön elemede belirlenen 9 yabancı film Los Angeles'ta açıklandı. Seçilen adaylar arasında, Yabancı Film kategorisinde Oscar'da aday gösterilen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da büyük ödül Altın Palmiye kazanan Kış Uykusu filmi yer alamadı. Buna karşılık İlyas Salman'ın rol aldığı Gürcistan yapımı "Corn Island" (Mısır Tarlası), listede yer aldı.

Sabah'ın haberine göre, Giorgi Ovashvili’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde İlyas Salman’ın yanı sıra Tamer Levent ve Mariam Buturishvili bulunuyor.

Oscar'da yarışacak adaylar 5 Ocak'ta Los Angeles'taki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda canlı olarak duyurulacak. 87. Oscar Ödülleri, 22 Şubat 2015 Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda yapılacak törenle sahiplerini bulurken, 225 ülkede ve bölgede televizyondan canlı yayınlanacak.

Oscar'da yarışacak 9 yabancı film ve yönetmenleri ise şu şekilde sıralandı:

Arjantin'den "Wild Tales" / Damián Szifrón
Estonya'dan "Tangerines" / Zaza Urushadze
Gürcistan'dan "Corn Island" / George Ovashvili
Moritanya'dan "Timbuktu," / Abderrahmane Sissako
Hollanda "Accused," / Paula van der Oest
Polonya'dan "Ida" / Pawel Pawlikowski
Rusya 'dan "Leviathan" / Andrey Zvyagintsev
İsveç'ten "Force Majeure" / Ruben Östlund
Venezuela'dan "The Liberator" / Alberto Arvelo

Corn Island'ın fragmanı şöyle:

 

 

 

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