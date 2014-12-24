Oscar'da Nuri Bilge Ceylan yok; İlyas Salman var

87'nci Oscar adayları için yapılan ön elemede belirlenen 9 yabancı film Los Angeles'ta açıklandı. Seçilen adaylar arasında, Yabancı Film kategorisinde Oscar'da aday gösterilen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da büyük ödül Altın Palmiye kazanan Kış Uykusu filmi yer alamadı. Buna karşılık İlyas Salman'ın rol aldığı Gürcistan yapımı "Corn Island" (Mısır Tarlası), listede yer aldı.

Sabah'ın haberine göre, Giorgi Ovashvili’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde İlyas Salman’ın yanı sıra Tamer Levent ve Mariam Buturishvili bulunuyor.

Oscar'da yarışacak adaylar 5 Ocak'ta Los Angeles'taki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda canlı olarak duyurulacak. 87. Oscar Ödülleri, 22 Şubat 2015 Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda yapılacak törenle sahiplerini bulurken, 225 ülkede ve bölgede televizyondan canlı yayınlanacak.

Oscar'da yarışacak 9 yabancı film ve yönetmenleri ise şu şekilde sıralandı:

Arjantin'den "Wild Tales" / Damián Szifrón

Estonya'dan "Tangerines" / Zaza Urushadze

Gürcistan'dan "Corn Island" / George Ovashvili

Moritanya'dan "Timbuktu," / Abderrahmane Sissako

Hollanda "Accused," / Paula van der Oest

Polonya'dan "Ida" / Pawel Pawlikowski

Rusya 'dan "Leviathan" / Andrey Zvyagintsev

İsveç'ten "Force Majeure" / Ruben Östlund

Venezuela'dan "The Liberator" / Alberto Arvelo

Corn Island'ın fragmanı şöyle: