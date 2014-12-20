'Kış Uykusu' Oscar'da yarışamayacak

87'nci Oscar adayları için yapılan ön elemede belirlenen 9 yabancı film Los Angeles'ta açıklandı. Kazanan adaylar arasında, Yabancı Film kategorisinde Oscar'da aday gösterilen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da büyük ödül Altın Palmiye kazanan Kış Uykusu filmi yer alamadı.
Oscar'da yarışacak 9 yabancı film şunlar:
Arjantin'den "Wild Tales", Damián Szifrón (Yönetmen).
Estonya'dan "Tangerines," Zaza Urushadze, (Yönetmen).
Gürcistan'dan "Corn Island," George Ovashvili, (Yönetmen).
Moritanya'dan "Timbuktu," Abderrahmane Sissako, (Yönetmen).
Hollanda "Accused," Paula van der Oest, (Yönetmen).
Polonya'dan "Ida" Paweł Pawlikowski, (Yönetmen).
Rusya'dan "Leviathan" Andrey Zvyagintsev, (Yönetmen).
İsveç'ten "Force Majeure" Ruben Östlund, (Yönetmen).
Venezuela'dan "The Liberator", Alberto Arvelo (Yönetmen).
Oscar'da yarışacak adaylar 5 Ocak'ta Los Angeles'taki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda canlı olarak duyurulacak.
87'nci Oscar Ödülleri 22 Şubat 2015 Hollywood'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılacak törenle sahiplerini bulurken, 225 ülkede ve bölgede televizyondan canlı yayınlanacak.