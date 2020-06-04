Türkiye’nin önemli düşünürlerinden, şair, yazar Oruç Aruoba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

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72 yaşında yaşama veda eden Oruç Aruoba, bugün Karamürsel'deki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Aruoba için daha sonra bir anma töreni düzenlenecek.

Oruç Aruoba, şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın oğlu, halen T24’te yazan Türkiye’de otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden İskender Aruoba ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Mülkiye öğretim üyelerinden ekonomi profesörü Çelik Aruoba’nın da kardeşiydi.

Aruoba, Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı. Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk defa Oruç Aruoba çevirdi.

Aruoba, “Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, De ki İşte, Yürüme, Hani, Ol/An, Kesik Esin/tiler, Geç Gelen Ağıtlar, Sayıklamalar, Uzak, Yakın, Ne Ki Hiç,İle, Çengelköy Defteri, Zilif, Doğançay'ın Çınarları, Benlik, Meşe Fısıltıları, David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik, Nesnenin Bağlantısallığı A Short Note on the Selby-Bigge Hume The Hume Kant Read, Tebliğ” eserlerini kaleme aldı.