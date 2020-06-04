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Kültür-Sanat

Oruç Aruoba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

04 Haziran 2020 14:12

Türkiye’nin önemli düşünürlerinden, şair, yazar Oruç Aruoba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 

TIKLAYIN | Oruç Aruoba yaşamını yitirdi

72 yaşında yaşama veda eden Oruç Aruoba, bugün Karamürsel'deki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Aruoba için daha sonra bir anma töreni düzenlenecek. 

Oruç Aruoba, şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın oğlu, halen T24’te yazan Türkiye’de otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden İskender Aruoba ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Mülkiye öğretim üyelerinden ekonomi profesörü Çelik Aruoba’nın da kardeşiydi.

Aruoba, HumeNietzscheKantWittgensteinRainer Maria RilkeVon HentigPaul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı.  Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk defa Oruç Aruoba çevirdi.

Aruoba, “Tümceler, Bir Yerlerden Bir ZamanlarDe ki İşteYürüme, HaniOl/AnKesik Esin/tilerGeç Gelen AğıtlarSayıklamalar, Uzak, Yakın, Ne Ki Hiç,İleÇengelköy DefteriZilifDoğançay'ın ÇınarlarıBenlikMeşe Fısıltıları, David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik,  Nesnenin Bağlantısallığı  A Short Note on the Selby-Bigge Hume The Hume Kant Read, Tebliğ” eserlerini kaleme aldı. 

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