Oruç Aruoba yaşamını yitirdi

Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti.

Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba bazı öğrencileri tarafından 'Türkiye'nin Nietzsche'si' olarak adlandırıldı.

Oruç Aruoba, şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın da oğlu, halen T24’te yazan Türkiye’de otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden İskender Aruoba ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Mülkiye öğretim üyelerinden ekonomi profesörü Çelik Aruoba’nın da kardeşiydi.

Metis Yayınları, "Sevgili Oruç Aruoba'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz." mesajını paylaştı.

Aruoba, Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı. Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk defa Oruç Aruoba çevirdi.

Aruoba, “Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, De ki İşte, Yürüme, Hani, Ol/An, Kesik Esin/tiler, Geç Gelen Ağıtlar, Sayıklamalar, Uzak, Yakın, Ne Ki Hiç,İle, Çengelköy Defteri, Zilif, Doğançay'ın Çınarları, Benlik, Meşe Fısıltıları, David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik, Nesnenin Bağlantısallığı A Short Note on the Selby-Bigge Hume The Hume Kant Read, Tebliğ” eserlerini kaleme aldı.

Aruoba 4 Haziran'da toprağa verilecek

Oruç Aruoba, 4 Haziran Perşembe günü Karamürsel’deki aile kabristanında toprağa verilecek. Aruoba için daha sonra bir anma töreni düzenlenecek.