Orta öğretimde başörtüsü ile derse girme başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası orta öğretimde başörtüsü serbestliği getirilmesinin ardından Konya'daki bazı orta öğretim okullarında kız öğrencilerin derslere başı kapalı olarak girdi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yapıldığını söyleyerek; 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının e bendinde yer alan 'baş açık' ibaresi ve aynı bendin son cümlesinin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da bugün yaptığı açıklamada başörtüsünün orta öğretimde serbestliğiyle ilgili, 5'inci sınıf itibariyle isteyen öğrencilerin uygulamadan yararlanabileceklerini belirtti.



Yapılan bu açıklamaların ardından Konya’daki orta öğretim kurumlarında eğitim gören bazı öğrenciler derslere başı kapalı olarak girdi. Okul bahçesinde sıra olan öğrenciler başları kapalı olarak sınıflarına girerken, okul önünde bekleyen bazı öğrenci ve veliler de uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.



8’inci sınıfı imam hatip olan ve diğer bölümleri ise normal eğitim verilen Zafer Orta Okulu önünde bekleyen bir veli yapılan uygulamadan memnun kaldığını dile getirirken, ‘’Memnunuz. Çok seviniyoruz. Benim 3 tane kızım var. Üçü de başörtüyle gidiyor okula. Çok memnunum. Daha önce izin verilmiyordu. Benim küçük kızım takmak istiyordu. Kulağında da işitme cihazı vardı. Belki de ondan dolayı ama okulda izin vermemişler. Ama artık başörtüsü takabilecek ve memnunuz.’’ dedi.



Yanındaki işitme cihazı kullanan kızına da el hareketleri ile 'Başörtüsü taktığına memnun musun?’ diye soran anne kızının da memnun olduğu cevabını aldı. Okul önünde bekleyen ve daha önce derslere başı açık olarak girdiğini belirten bir öğrenci de artık derslere başı kapalı olarak girebildiğini anlattı.



Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu’nda ise öğrencilerin büyük kısmının başları kapalı olduğu gözlendi. Okul yöneticileri yapılan değişiklikten dolayı henüz bir uygulama yapmadıklarını dile getirirken, öğrencilerin büyük kısmının başörtülü olmasının nedenini ise Kuran-Kerim dersleri olduğu için öğrencilerin başlarını kapattığı ve kendilerinin de izin verdiği olarak açıkladı.