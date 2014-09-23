Milli Eğitim Bakanı Avcı 'peçe ile de gelinebilecek mi?' sorusuna yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ortaöğretimde başörtüsünün serbest bırakılmasıyla ilgili oalarak 'peçe'nin de serbest olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bazı provokasyonlar olur mu? Olabilir. Birileri bazı mizansenler kurgularlar. Ama işin doğal akışı içinde böyle şeyler olmaz" yanıtını verdi.

Avcı gazetecilere şunları söyledi:

Gelen talepler doğrultusunda bu uygulamanın kapsamı genişletildi. Ama tabi anaokulu, ilkokulda geçerli değil. İmam hatip ortaokullarında zaten uygulanıyordu. 5. sınıf itibariyle isteyen öğrenciler bundan yararlanabilecek.

'Peçe ile de okula gelinebilecek mi?'

Bazı provokasyonlar olur mu? Olabilir. Birileri bazı mizansenler kurgularlar. Ama işin doğal akışı içinde böyle şeyler olmaz. İşin doğrusu bunu arzu eden öğrencilerin önünden bu engellerin kaldırılmasıdır.