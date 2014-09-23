CHP: Küçük kızları mahalle baskısına kurban etmeyin

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, orta öğretimde başörtüsünün serbest bırakılması konusunda “Bu karar küçük kızlarımızı mahalle baskısına kurban edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, ağabeyi Hüseyin’in başını örtmesi için yaptığı baskılar üzerine günlerce ağladığını hatırlatan Tekin, “Bu acı gerçeği en iyi bilen annelerin, kız kardeşlerin de 11-12 yaşındaki kızlarımızın başlarını örtme ile ilgili bu karara karşı çıkmasını bekliyorum” dedi.

CHP’li Atilla Kart, hükümete “Oyun çocuklarının bedeninden elini çek” diye seslendi. Prof. Dr. Nur Serter de, “AKP okullarımızı tam anlamı ile medreseye çevirmiştir” dedi.

TBMM’de basın toplantıları ve yazılı açıklamalarının ilk gündem maddesi kız öğrencilerinin başörtüsüne izin veren hükümet kararı oldu.

CHP’li milletvekilleri tarafından yapılan değerlendirmeler şöyle:

Gürsel Tekin: Beşinci sınıf öğrencisi, 10-11 yaşındaki bir kız çocuğu kendi isteğiyle mi örtünecek, yoksa aile ve mahalle baskısıyla mı başörtüsü takmak zorunda bırakılacak. CHP’nin peşinde olduğu çocuğun üstün yararıdır. Herkes kendi iradesine göre yaşasın istiyoruz. Başkasının yaşamını yaşamasını değil. Hükümetin gündem değiştirme amacıyla aldığı bu karar küçük kızlarımızı mahalle baskısına kurban edecektir.

Eskiden sadece İmam Hatip ortaokullarında uygulanan bu yönetmelik şimdi tüm orta öğretim için yaygınlaştırıldı. Oysa İmam Hatip Liseleri artık meslek lisesi olmaktan çıkarıldı, yaygınlaştı. Yani isteyen veli ve öğrencinin bu okulları tercih hakkı var.

CHP olarak herkesin güzel dinimizin gereğini yaşamasının güvencesiyiz. Fakat dinimiz de, yapılan ibadetin, uyulan sünnetin, yaşam tarzının farkında olunmasını farz kılar.

Milli Eğitim’de özellikle orta öğretimde yerleştirme aşamasından başlayarak yaşanan çeşitli sorunlar ortada iken, kılık kıyafetle ilgili böyle bir karar almak, Hükümetin eğitimden ne kadar bihaber ve uzak olduğunu gösteriyor.

Atilla Kart: Oyun çocuklarının bedeninden elini çek.

“Konya Milletvekili Atilla Kart, 7-8 yaşındaki çocuklarımızın bedenlerinde acımasızca siyaset yapan bir kadro ile karşı karşıyayız. İç ve dış politikada sıkışan hükümet bunların tartışılmasını önlemek için toplumu kutuplaştırmaktan kaçınmamaktadır.”

Nur Serter: AKP okullarımızı medreseye çevirdi

“AKP okullarımızı tam anlamı ile medreseye çevirmiştir. Nitelikli, bilimsel, laik eğitim anlayışı, yerini gerici, yobaz bir sisteme terk etmiştir. Okullarda kız ve erkek öğrencilerin bir arada olmasına katlanamayan bu zihniyet, Türk eğitim sisteminin üzerine karabasan gibi çökmüştür.

AKP okullarımızı tam anlamı ile medreseye çevirmiştir. Her okula bir mescit açılması, kız-erkek öğrencilerin ayrıştırılması ile başlatılan karma eğitimi sonlandırma projesi, seçmeli dini dersleri ile her okulun içinde bir imam hatip modülünün kurulması, TEOG sistemi ile öğrencilerin zorla İHL’lerine yerleştirilmesi yetmemiş, başlatılan türban seferberliği ile laik eğitime son darbe vurulmuştur.

Kız öğrencileri ayrıştıran, başını örtmeyenleri baskı altına alan, sınıflarda dindar- dinsiz ayırımını başlatan, çağdaş Türk kadını imajını yok eden ve kendi iradesi ile örtünme yaşının altındaki öğrencileri küçük yaşta biçimlendirmeyi amaçlayan bu uygulama “dindar-kindar gençlik projesinin” son adımıdır.

Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye’si laikliğin ve Cumhuriyetin ışığının karartıldığı bir İslam Devleti Modelidir.

Nitelikli, çağdaş, bilimsel eğitim yerini dinsel simgelerle temsil edilen dinci bir eğitim anlayışına bırakmaktadır.

Suskun kalanlar ve AKP değirmenine siyasi çıkar anlayışı ile su taşıyanlar bunun cevabını Türk Milletine vermek zorunda kalacaklardır.”