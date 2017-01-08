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Çevre

Orman Bakanı: Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez

Trabzon'daki yangının çıkış nedenine ilişkin adli ve idari işlemler başlatıldı

08 Ocak 2017 21:37

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yanan orman sahalarında ağaçlandırma yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

"Tahsis edilemez"

 Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yanan orman sahalarının bir yıl içerisinde ağaçlandırıldığını belirterek, "Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımlarında ‘Sürmene' etiketine yer veren Bakan Eroğlu, "Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez. Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı: Geçmiş olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınına dair sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sürmene'de meydana gelen orman yangını nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sürmene'mize, güzel Çamburnu'muza geçmiş olsun. Orman yangınını söndürmek için gece boyu çalışan kardeşlerimize teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

 

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