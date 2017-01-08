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Trabzon Sürmene'de orman yangını; 20 hektarlık alan kül oldu

Trabzon Valisi, yangının kontrol altına alındığını açıkladı

08 Ocak 2017 12:45

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde dün gece saatlerinde orman yangını çıktı. Mesire alanında çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle yayılarak kilometrelerce alanı etkisi altına aldı. Trabzon Valisi Yavuz, 15-20 hektarda etkili olan yangının, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle kontrol altına alındığını açıkladı.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde bugün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Mesire alanında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak kilometrelerce alanı etkisi altına aldı. Trabzon Valisi Yavuz, 15-20 hektarda etkili olan yangının, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İçinde binlerce çam ağacının olduğu ormanlık alandaki yangının sosyal tesislere de sıçradığı öğrenildi. Trabzon'da kilometrelerce uzaklıktan görünen alevler kontrol altına kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı bölgeye Orman İşletme Şefliği'ne ait yangın söndürme ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri gönderilirken, yangının çıkış noktasına yakın yerde bulunan Çamburnu Katı Atık Tesisleri'ne giden yol da tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

"Endişe edecek bir durum kalmadı"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıkalamada, yangının 15-20 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye birimlerinin, orman teşkilatına bağlı yangın söndürme arazözlerinin, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin olay yerine intikal ettiklerini aktaran Yavuz, "Alan tabiat harikası bir alan, çok güzel bir bölge. Dik bir arazi yapısı olması nedeniyle belki müdahalede zorlanılıyor ama alana tamamen hakim olduk. Çok şükür şu anda yangın rüzgarın da kesilmesiyle birlikte kontrol altına alınmış durumda. Kısmen belli yerler yanıyor ama makinalarla, arazözlerle, itfaiyelerle birlikte müdahale edildi. Endişe edecek hiçbir durum kalmadı" dedi.

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