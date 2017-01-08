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CHP'li Yarkadaş: Sürmene'de yanan orman Erdoğan'ın Katar Emiri'ne havadan dolaşarak gösterdiği yer

"Katar Emiri'ne yatırım alanı mı açılıyor?"

08 Ocak 2017 17:52

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde çıkan ve yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu orman yangınına ilişkin olarak, "Trabzon Sürmene'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri'ne havadan dolaşarak gösterdiği orman yanıyor... Emir'e yatırım alanı mı açılıyor?" iddiasında bulundu.

Erdoğan, "Katar Emiri Trabzon'un kar dolu dağların hayran kaldı; 'Niye kayak tesisleri yapmıyorsunuz' diye sordu" demişti

Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına giren bu iddiaya ilişkin CHP'li birçok milletveki ve bazı ünlü isimler tarafından benzer yorumlar yapıldı.

Twitter'daki yorumlardan bazıları şöyle:

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SürmeneTrabzonBarış YarkadaşTwitterKatar EmirirantErdoğan

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