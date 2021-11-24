Orhan Veli’nin kardeşi Füruzan Yolyapan hayatını kaybetti

Türk şiirinde Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli’nin en küçük kardeşi olan Füruzan Yolyapan, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Yolyapan'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Füruzan Yolyapan'ın cenaze namazının 16.00'da Zincirlikuyu Camii'nde kılınıp, ardından Aşiyan Mezarlığı'nda ağabeyi Orhan Veli'nin yanına defnedileceği belirtildi.

Orhan Veli’nin “Fırfırım” diye hitap ettiği kız kardeşi Füruzan Yolyapan, ağabeyiyle ilgili anılarını gazeteci Seray Şahinler’e anlatmış, hayatı boyunca ağabeyine kardeşlikten öte yoldaşlık, dostluk, sırdaşlık ettiğini aktarmıştı.

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