Saldırganın annesi: Kılıçdaroğlu, bir babalık yaptı benim oğluma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet'in annesi Vesile Övet, Kılıçdaroğluna "Bir babalık yaptı benim oğluma. Allah bir kere değil yüz bin kere razı olsun" diyerek teşekkür etti. Anne Övet, saldırının ilk günü söylediği "Oğlumu dolduruşa getirdiler" açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Elmadağ'da yaşayan Övet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğu 85 yaşındaki babasına atılan yumruk gibi gördüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu'ndan tekrar özür diledi.

Anne Övet, "Bir babalık yaptı benim oğluma. Allah bir kere değil yüz bin kere razı olsun. Özellikle yine Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Benim babam 85 yaşında. O Kılıçdaroğlu’na atılan tokat, babama atılmış tokattır. Ben onu kabul ediyorum. Benim çocuğum bir cahillik yaptı. Affetti, Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Özür diliyorum çocuklarından, ne kadar akrabası varsa hepsinden özür diliyorum" diye konuştu.

Oğlunun banka borçlarının ödendiğine dair iddialara değinen Övet, oğlunun 18 milyar lira banka borcunun olduğu ve bu borcunun ödenmediği bilgisini verdi. Anne Övet, "Oğlumun 18 milyar lira banka borcu var. Banka borcunu ödemedi. Herkes şöyle böyle diyor. Banka borcu da kapanmadı. Gidip araştırabilirler. Benim oğlumun borcu kapandıysa, boynum kıldan ince" dedi.

Anne Övet, evlerinde Kılıçdaroğlu aleyhinde herhangi bir konuşmanın da olmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu da benim başımın tacı, öbürleri de başımın tacı. Ben bir vatandaşım. Bir oyum vardı. Gittim, kullandım, çıktım, geldim" görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun kabul etmesi halinde kendisiyle görüşmek istediğini dile getiren anne Övet, "Yani özellikle buradan Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum; bana bir randevu versin. Ben onun elini öpmeye gideceğim. O da bizi kabul ederse, ben çok memnun olurum" şeklinde konuştu.

Saldırının yaşandığı ilk gün söylediği "Oğlumu dolduruşa getirdiler" gibi ifadeleri o anki psikolojiyle söylediğini dile getiren anne Övet, kimseyi zan altında bırakmak istemediğini söyleyerek, "Hiç kimse dolduruşa getirmedi. Sadece işsiz, güçsüzdü. Ekmeği yoktu, aşı yoktu, bu işi yaptı. Yani dolduruşa molduruşa kimse getirmedi. Benim evladımdır. 30 yaşında, benim oğlumdur. Ben oğlumun huyunu herkesten iyi biliyorum. Kimse dolduruşa getirmez. O kafasında kurdu, gitti, yaptı. Benim haberim olsaydı, beni öldüreceğini bilseydim yine bu işi yaptırmazdım. Yani benim oğlum kendi kafasından kurmuş gitmiş. Kimseyi zan altında bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.