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Kılıçdaroğlu'na yumruktan serbest ama cezaevine girecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atmasıyla gündeme gelen Orhan Övet, denetimli serbestlik yasasını ihlal ettiği için cezaevine girecek

09 Nisan 2014 18:48

Arzu Yıldız\Ankara

Dün meclis grup toplantısı öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan yumruklu saldırının faili Orhan Övet, emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Orhan Övet, Ankara’da Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevli savcı Sadık Bayındır tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Orhan Övet’e örgüt bağlantısı olup olmadığı soruldu, ancak Orhan Övet kimse ile bağlantısının olmadığını anlattı. Alınan bilgiye göre, Orhan Övet’in Kılıçdaroğlu’nun mitinginde sarf ettiği sözlerden dolayı sinirlendiğini, saldırıda yumruk değil kafa atmak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını anlayınca yumruk attığını ifade etti. Saldırgan Kılıçdaroğlu’na yumruk attıktan sonra kendisini darp ettikleri gerekçesiyle hem Kılıçdaroğlu’ndan hem de CHP’li vekillerden şikayetçi oldu.

Öte yandan, gazetelerde Orhan Övet’in 55 sabıkası olduğu ifade edilmişti. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre ise, Orhan Övet’in çeşitli suçlardan 6 sabıka kaydı bulunuyor. Övet’in cezaevinden denetimli serbestlik yasası ile salıverildiği, ancak karakola düzenli imza atmadığı için yasayı ihlal ettiği belirtildi. Bu yüzden infaz savcılığınca Orhan Ö’nün yeniden cezaevine gönderilmesi için mahkemeye müracaat edildi. Müracaatı değerlendiren mahkeme de Orhan Övet’in yeniden cezaevine girmesi için hakkında yakalama kararı çıkarttı.

 

Önce cezaevi sonra ev hapsi

 

Ankara Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı nedeniyle hakkında adli kontrol istenen Övet'e ev hapsi uygulanmasına karar verdi. Ancak, Övet hakkındaki bu karar, mahkûm olduğu diğer suçtan aldığı cezanın infazının tamamlamasından sonra uygulanabilecek. Yani Övet önce, denetimli serbestlik yasasını ihlal ettiği için mahkûm olduğu suçun cezasını çekecek. Cezaevinden çıktıktan sonra ise, ev hapsi kararı uygulanacak.

Bu arada, Orhan Övet’in Nizam-ı Alem Ocakları üyesi olduğu iddia edilmişti.T24’e konuşan Nizam-ı Alem Ocakları Başkanı Muhammed Aslan, şunları söyledi: “Bu kişinin bizimle bir alakası bulunmamaktadır. Kendisi yeni açtığı Facebook hesabına saldırıdan çok kısa süre önce Nizam-ı Alem Ocakları’nı eklemiş. Ocakta kendisini tanıyan kimse bulunmuyor. Yaptığımız araştırmalarda, maddi durumunun kötü olduğunu, seçim öncesinde parti afişleri asarak para kazanmaya çalıştığını öğrendik.”

1986 Erzurum nüfusuna kayıtlı Orhan Övet’in , evli bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, uyuştrucu kullandığı da iddia edildi. Orhan Övet’in saldırıdan üç gün öncesine kadar da esrar içtiğini anlattığı öne sürüldü.

 

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