Orhan Erinç: Aydın Engin, 7,5 yıllık hapis cezasını Cumhuriyet'teki gammazların suratlarına çarparak gitti!

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı 64 yıllık gazeteci Orhan Erinç, yaşamını yitiren Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden yazarımız Aydın Engin'in ardından yaptığı paylaşımda, "Aydın Engin, 7,5 yıllık hapis cezasını Cumhuriyet'teki gammazların suratlarına çarparak gitti!" düşüncesini dile getirdi.

Yaklaşık 50 yıl boyunca muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü, yazarlık ve genel yayın yönetmenliği dahil Cumhuriyet gazetesinin her kademesinde çalışan ve "Ömrümün yarıdan ve eylemli yaşamımın üçte ikiden fazlasını Cumhuriyet gazetesinde geçirdim" diyen 86 yaşındaki Orhan Erinç, Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, Engin'in uzun yıllar emek verdiği Cumhuriyet gazetesinin ölüm haberine iç sayfada, küçük bir alanda yer vermesine ilişkin olarak da, "Farkında olamadıkları Aydın’ı küçümseme niyetleri değil kendi boyutları olmalı." eleştirisini yaptı.

Erinç şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Engin’i sonsuzluğa uğurladık.Hastalığım süresince tanıdığı tüm hekimleri seferber etmiş olmasına karşın, benim hem hastayken hem de uğurlanışında olanı biteni seyretmekten öte bir ilgim olmadı.

Birbirimize karşılıklı “Efendi Abi” derdik.1960’lı yıllarda yaş önemliydi.24 yaşında istihbarat şefi olduğumda arkadaşlarımın en genci bendim .Bu nedenle

adlarıyla hitap edemediğim için başa bir ek getirirdim. Bu alışkanlık sürdü gitti.Ama Aydın Engin’e” Efendi Abi” tanımı çok yakışırdı.Aydın da bana aynı ifadeyi kullanırdı.

Sonsuzluğa giderken yedi yıl altı aylık hapis cezasını doğal olarak götürmedi.Cumhuriyet Gazetesi'ndeki gammazların suratlarına çarparak gitti diye düşünüyorum.O yüzden olsa gerek gazetedeki haberi iç sayfada ve kısacık verilmiş.Ama farkında olamadıkları Aydın’ı küçümseme niyetleri değil kendi boyutları olmalı.

Değeri musalla taşından önce bilinenlerdendi.Uzmanlıkları arasında muzipliği de önde gelirdi.Yaşamının büyük bölümü böyle geçti.

Artık yazabilirim.

Cumhuriyet Davasında PKK; DHKP-C ve FETÖ/ PDY örgütlerine üye olmamakla birlikte yardım suçlamasıyla hep birlikte yargılanırken, devlet kendisine, terörist saldırılarından korumak için koruma polisi vermişti.

Uğurlar olsun Efendi Abi.

Beceriksizliğim yüzünden Sayın Berrin Simavlıoğlu’nun, ifade verirkenki renkli çizimini bulamadım.Canan Coşkun’un “ Burası Adliye” kitabındaki siyah- beyaz baskısından yararandım.

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