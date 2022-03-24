T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

24 Mart 2022 17:10

152

Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden yazarımız Aydın Engin, 24 Mart 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. 53 yıldır gazetecilik yapan, kendisine özgü üslubu, tiyatro yıllarından gelen birikimi, politik sürgünlüğü, haberleri, röportajları, kitapları ve kişiliği ile basın tarihinde iz bırakan Aydın Engin'i, 12 Şubat'ta girdiği 82 yaşında kaybettik. Yazarımız Aydın Engin’in ardından çok sayıda mesaj paylaşıldı.

252

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

352

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

452

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

552

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

652

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

752

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

852

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

952

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1052

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1152

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1252

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1352

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1452

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1552

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1652

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1752

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1852

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

1952

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2052

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2152

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2252

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2352

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2452

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2552

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2652

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2752

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2852

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

2952

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3052

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3152

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3252

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3352

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3452

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3552

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3652

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3752

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3852

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

3952

-T24’ün ve hepimizin başı sağolsun. Mesleğimiz çok müstesna bir “insan”ı kaybetti.. Ruhu şâd olsun... Ahmet Tan -Aydın Engin'in vefatı nedeniyle T24 ailesine taziyelerimi sunarım. Prof. Dr. Hikmet Özdemir

4052

-"Aydın Engin beyin elim vefatından dolayı tüm T24’e ve Türkiye’nin basın camiasına başsağlığı dilerim. Türkiye onurlu, dirençli, zarif ve derin bir aydınını kaybetti. Ülkemizin fikir, demokrasi ve kültür birikimine kendine has bilgeliği ve eşsiz üslubuyla çok önemli katkıları olan Aydın Engin’in değerli hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." - Mehmet Ali Bayar

4152

-T24 camiasının başı sağolsun... - Oğuz Demiralp

4252

4352

4452

4552

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

4652

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

4752

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

4852

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

4952

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

5052

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

5152

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

5252

Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

Aydın Enginmücadeleci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24