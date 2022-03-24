Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
24 Mart 2022 17:10
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Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden yazarımız Aydın Engin, 24 Mart 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. 53 yıldır gazetecilik yapan, kendisine özgü üslubu, tiyatro yıllarından gelen birikimi, politik sürgünlüğü, haberleri, röportajları, kitapları ve kişiliği ile basın tarihinde iz bırakan Aydın Engin'i, 12 Şubat'ta girdiği 82 yaşında kaybettik. Yazarımız Aydın Engin’in ardından çok sayıda mesaj paylaşıldı.
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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-T24’ün ve hepimizin başı sağolsun. Mesleğimiz çok müstesna bir “insan”ı kaybetti.. Ruhu şâd olsun... Ahmet Tan -Aydın Engin'in vefatı nedeniyle T24 ailesine taziyelerimi sunarım. Prof. Dr. Hikmet Özdemir
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-"Aydın Engin beyin elim vefatından dolayı tüm T24’e ve Türkiye’nin basın camiasına başsağlığı dilerim. Türkiye onurlu, dirençli, zarif ve derin bir aydınını kaybetti. Ülkemizin fikir, demokrasi ve kültür birikimine kendine has bilgeliği ve eşsiz üslubuyla çok önemli katkıları olan Aydın Engin’in değerli hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." - Mehmet Ali Bayar
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-T24 camiasının başı sağolsun... - Oğuz Demiralp
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...
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Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...