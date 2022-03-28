Optimar Araştırma Başkanı'ndan AKP'li Şamil Tayyar'a: FETÖ’nün gazıyla kitap üzerine kitap yazan eleman bizi gaz vermekle suçlamış!

Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, eski başbakanlardan Tansu Çiller'e yönelik kamuoyu anketini "gaz vermek" olarak yorumlayan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'a "FETÖ’nün gazıyla kitap üzerine kitap yazan eleman bizi gaz vermekle suçlamış" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın yaptığı ankette göre parti kuracağı konuşulan Çiller'e oy vereceklerin oranının yüzde 5,6 bandında olduğunu yazdı.

AKP'li Şamil Tayyar da konuyla ilgili olarak, “Bir ankete göre; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı %5.6 imiş. Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var” yorumunu yaptı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, AKP'li Tayyar'ın sözlerine tepki gösterdi

“Düne kadar FETÖ’nün gazıyla kitap üzerine kitap yazan eleman bizi gaz vermekle suçlamış” diyen Daşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Optimar olarak Türkiye’nin Nabzı’nı tutuyoruz. Geçmiş seçimlerde defalarca kez Türkiye’de en yakın seçim tahmini yapmış bir ekip olarak nabzı tutmaya da devam edeceğiz.

Sırtımızda yumurta kafesi yok. Yani kimseye de eyvallahımız yok. Hesabımızı Yüce Allah’a vereceğimiz düşüncesi ile hareket ederiz.

Bizim burada sorduğumuz kamuoyunda konuşulan isimlerin kamuoyundaki potansiyelidir. Eğer basit düzeyde araştırma okur yazarlığınız yoksa yaptığınız gazetecilik de siyaset de boş.”

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