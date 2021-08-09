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Politika

Optimar Araştırma Başkanı Daşdemir: CHP, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek ile temas halindeymiş

09 Ağustos 2021 11:06

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü iddia etti.

Daşdemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için AKP'li bir isimle temasta olduğu iddiasıyla ilgili CNN Türk'e yaptığı açıklamada söz konusu ismin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu ileri sürdü.

Daşdemir, "Benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le temas halindelermiş. Ali Babacan, Abdullah Gül’den sonra Kürt kökenli olması sebebiyle Mehmet Şimşek’le yakın zamanda görüşüldü" dedi.

Daşdemir, "En önemli kriter Kürt kökenli olması. İkinci olarak AK Partili ve Kürt kökenli olması. Görüşüldüğünü ve kendisiyle temasa geçildiğini duydum" ifadesini kullandı. 

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