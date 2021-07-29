Kulis: Selvi’nin CHP’nin adaylık için görüştüğünü yazdığı eski AKP’linin Mehmet Şimşek olduğu konuşuluyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin bugünkü yazısında “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyaset üstü iki isimle görüşüyor” dediği kişinin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da bazı temaslarda olduğunu öne süren Selvi, “Bu isimlerden birinin geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş biri olduğu ifade ediliyor. Hemen aklınıza Abdullah Gül ya da Ali Babacan gelmesin. Onlar değil, daha yıpranmamış bir isim olduğu söyleniyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara kulislerinde Selvi’nin sözünü ettiği AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş kişinin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten ekonomi yönetimini üstlenen eski Bakan Mehmet Şimşek olduğu konuşuluyor.

Şimşek’in ekonominin görece iyi gittiği dönemde Maliye Bakanlığı yapmış olmasının işsizlik ve enflasyondan şikayetçi AKP seçmenini cezbedeceği; Güneydoğulu olmasının da Kürt seçmen nezdinde olumlu puan olarak değerlendirileceği öne sürülüyor.

Bununla birlikte kulislerde konuşulan bir başka iddia, Faik Öztrak’ın böyle bir görüşmesinin olmadığı, Şimşek’in isminin ona yakın bazı siyasetçiler tarafından ortaya atıldığı ve Selvi'ye sızdırıldığı yönünde...