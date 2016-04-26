Onur Özbizerdik'e 'silahla yaralama' ve 'sevgilisini darp etme' davalarında iki yakalama kararı

Sevgilisi Melis Çakır'ı darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik ikinci duruşmaya da katılmayınca savunmasının alınması amacıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan Özbizerdik hakkında, Etiler'de bir restoranda silahıyla havaya ateş ederek bir müşteriyi yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında ikinci yakalama kararı çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz sanık Adil Cesur hazır bulurken, diğer tutuksuz sanık Onur Özbizerdik katılmadı.

Müştekiler Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu da duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı ise duruşmada avukat Bahar Gözözkurt temsil etti.

Gizlilik kararı talebi reddedildi

Duruşma başladıktan sonra Onur Özbizerdik'in avukatı Ahmet Baran Akkaya, davanın özel hayatın gizliliğine ilişkin olduğunu belirterek, davada gizlilik kararı alınmasını istedi. Hakim, davanın niteliği, sanıkların yaşı ve kamu güvenliği göz önüne alındığında duruşmanın gizli yapılmasına yönelik koşulların oluşmadığını belirterek, Özbizerdik'in avukatının talebini reddetti.

"Şikayetçi değilim"

Hakim iddianameyi özetleyerek okuduktan sonra Melis Çakır'a şikayetçi olup olmadığını sordu.

Melis Çakır ise şikayetçi olmadığını belirterek olay gününü şöyle anlattı:

''Olay günü Onur Özbizerdik'in başka bir suçtan dolayı tutuklandığını sanıp adliyeye geldim. Adliyede Onur'u gördüm, özel bir konu konuşmadık, adliyeden birlikte çıktık ve araca bindik. Aracı Adil Bey (sanık) kullanıyordu. Sarıyer'e doğru Onur'un arkadaşının evine gidecektik. Onur, yolda otelden ayrılmamı bahane etti, 'Neden yanımdan kaçtın, diyerek beni dövmeye başladı. Ayağından ayakkabısını çıkarıp ökçesiyle yüz bölgeme vurmaya başladı. Ben de kendisine 'Vurma' dedim. Bir kaç defa Adil, Onur Özbizerdik'e 'Yapma' dedi. Ancak Onur onu dinlemedi, zaten Adil, Onur'a karşı gelecek biri değildir. Sarıyer'deki evin oraya geldiğimizde araç durdu, ben de araçtan çıkıp kaçtım, siteden yardım istedim. Güvenliğin yanına gittim. Orada da fazla durmadım. Hızlıca kaçtım, uzaklaştım bir tane apartmanın kapısına gittim. Bir tane kadın kapıyı açtı, o da polis çağırdı. Olay nedeniyle yüz bölgemden darp aldım, yüzümdeki yaralar iyileşti, yüz bölgemden estetik herhangi bir operasyon geçirmedim. Sanığın annemi tehdit ettiğini görmedim. Benim yanımda Onur annemi aramadı. Fakat bu olaydan önce ve sonra annem bana Onur'un kendisini nasıl tehdit ettiğini anlatıyordu. Anneme 'Öldüreceğim' diyormuş. Benim olayla ilgili hastane masraflarım oldu, miktarını öğrenip mahkemeye bildireceğiz."

Anne: Onur Özbizerdik evli, 2 tane çocuğu var

Onur Özbizerdik'in avukatı Ahmet Baran Akkaya, müştekiye “burnundaki kırığın darp neticesinde mi yoksa koştuğu sırada mı oluşup oluşmadığını” sordu. Melis Çakır da "Ben yere düşünce yüzümü de çarptım. Adli Tıp Raporu'na nasıl geçtiğini bilmiyorum" dedi.

Avukat Ahmet Baran Akkaya, "Çantadaki kredi kartı kimindi?" şeklindeki soruya Melis Çakır, "Onları ilgilendirmiyor" diye konuştu.

Bu sırada oturduğu yerden konuşan müşteki anne Zehra Oya Kokucu da "Onur Özbizerdik evli, 2 tane de çocuğu var" diyerek soruya tepki gösterdi. Hakim de anne Zehra Oya Kokucu'yu uyardı.

"Kullandığım bir kart değildi"

Melis Çakır, "Asıl problem Onur'dan ayrılmamdı. Beni dövmeye başladığında çantamı karıştırmaya başladı, bu kart benim bir erkek arkadaşıma aittir. O kart çantamda duruyordu, kullandığım bir kart değildi" diye konuştu.

"Bugün dahil Onur Özbizerdik küfür ve tehditlerine devam etmektedir"

Müşteki Zehra Oya Kokucu da, "Bugün dahil Onur Özbizerdik küfür ve tehditlerine devam etmektedir. Kızım hala ona gidip gelmektedir. Ben bu durumdan rahatsızım. Görüşmesini istemiyorum. Evime, silahla kapıma da geldi. Bana gönderdiği mesajları da dosyaya sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Cenazeye katılmış, bu nedenle duruşmaya gelmemiştir"

Onur Özbizerdik'in avukatı Ahmet Baran Akkaya, "Müvekkilim küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Onu büyüten Hasan Hacısüleymanoğlu vefat etmiştir, Onur da cenazesine katılmıştır. Bu nedenle duruşmaya gelememiştir. Ayrıca müvekkilim, Zehra Hanım'a para yatırdığını söylemiştir" dedi.

"Kızımı işinden etti, benim paramı yedi"

Bunun üzerine söz alan Zehra Oya Kokucu, "Kızımı işinden etti, benim paramı yedi, o benden para istiyor, arabamı istiyor. Bana asla para yatırmadı, Benim onun parasına ihtiyacım yok" dedi.

Yakalama kararı çıkarıldı

Mahkeme, olayla ilgili Melis Çakır'ın yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Sanığın duruşmalara katılmadığı, açık adres beyanında bulunmadığı, yapılan kolluk yazışmalarında da sonuç alınamadığını belirten mahkeme, savunmasının alınıp serbest bırakılmak üzere Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Bir yakalama kararı daha

Etiler'de bir restoranda silahıyla havaya ateş ederek bir müşteriyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik, bugün yapılan dördüncü duruşmaya da katılmayınca savunmasının alınması amacıyla hakkında bir yakalama kararı çıkarıldı.