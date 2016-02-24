T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik serbest bırakıldı

Özbizerdik, hakkındaki davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı

24 Şubat 2016 23:51

İzmit’te polis ekiplerinin kontrolü sırasında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, serbest bırakıldı. Özbizerdik, tartıştığı güvenlik görevlisini vurduğu gerekesiyle tutuksuz yargılanıyordu ve davanın duruşmasına katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı verilmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Özbizerdik’in ifadesi alınırken, avukatları tutuklama karara itiraz ederek mahkemeye başvuruda bulundu. Avukatların itirazı üzerine 23 Şubat’ta serbest bırakıldı. 

ETİKETLER

onur özbizerdikalaattin çakıcıüveyoğlu

İlgili Haberler

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik tutuklandı

Özbizerdik'in, güvenlik görevlisine ateş ettikten sonra "Acıdı mı cicim, istersen hastaneye götüreyim" dediği iddia edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24