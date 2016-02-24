İzmit’te polis ekiplerinin kontrolü sırasında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, serbest bırakıldı. Özbizerdik, tartıştığı güvenlik görevlisini vurduğu gerekesiyle tutuksuz yargılanıyordu ve davanın duruşmasına katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı verilmişti.
Hürriyet'in haberine göre, Özbizerdik’in ifadesi alınırken, avukatları tutuklama karara itiraz ederek mahkemeye başvuruda bulundu. Avukatların itirazı üzerine 23 Şubat’ta serbest bırakıldı.