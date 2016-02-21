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Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik tutuklandı

Özbizerdik'in, güvenlik görevlisine ateş ettikten sonra "Acıdı mı cicim, istersen hastaneye götüreyim" dediği iddia edilmişti

21 Şubat 2016 19:04

İstanbul’da tartıştığı güvenlik görevlisini vurması nedeniyle yargılandığı davada duruşmaya katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, İzmit’te sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Radikal'de yer alan habere göre; Onur Özbizerdik ile birlikte olan ruhsatsız tabanca bulundurmaları nedeniyle gözaltına alınan Mustafa Ç. ile Yusuf Ç. ise serbest bırakıldı.

Onur Özbizerdik, Etiler'de bir restoranda güvenlik görevlisi Hakan Gülez'i bacağından vurmuştu. Duruşmaya tanık olarak katılan Ali Arslan ifadesinde, olay günü güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, “Olayın yaşandığı yerde uzun zamandır bekçilik yapıyordum. Onur isimli şahıs arada sırada gelirdi. Hakan Gülez, Onur’a 'rezervasyonunuz var mı?' diye sordu. Onur da ‘gel ben sana rezervasyon göstereyim’ dedi. Sonra patlama duydum. Hakan’ın ayağından kan akıyordu. Onur da 'acıdı mı cicim, istersen seni ben hastaneye götüreyim' dedi ve kaçtı. Ambulans çağırdık, ve arkadaşımızı hastaneye götürdük” diye konuşmuştu.

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