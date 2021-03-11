Online flört uygulması Okcupid’te Türkiye’ye özel sorular: Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı, Bodrum mu Çeşme mi?

T24 Yaşam

OkCupid; kullanıcılarına inançları, ilgi alanları ve tercihleri gibi gerçek hayatta önemsedikleri konular hakkında detaylı sorular soran ve algoritması sayesinde kullanıcıların karşısına uygun eşleşmeyi çıkaran online bir flört uygulaması.

2004 yılında kurulan OkCupid uygulamasına, Türkçe’ye çevrilmesinin ardından Türkiye’ye özel yeni sorular eklendi.

Sorular arasında dikkat çekenlerden biri de, uzun süre yoğun tartışma konusu olan “Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı?” konusu oldu.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor’un 2018 yılında Twitter’da yaptığı ve 437 bin 657 kişinin katıldığı ankette yüzde 50,6 oranıyla kazanan taraf ‘soğanlı’ diyenler olurken, ‘soğansız’ diyenlerin oranı da yüzde 49,4’a ulaşmıştı.

Uygulamada kullanıcılar, diğer ülkelerde olmayan, “Kebap mı, mantı mı?” veya “Bodrum mu, Çeşme mi?’ gibi Türkiye’ye özgü soruları yanıtlayabiliyor. Sadece Türkiye’de yayınlanan soruların bazıları şöyle:

Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı?

Bodrum mu Çeşme mi?

Kahve falı kaderinizi söyler mi?

Türk hamamına gitmekten hoşlanır mısın?

Çay mı kahve mi?

Nazara inanır mısın?

Geçmişten günümüze chat uygulamaları: Yonja, MSN, TikTok…