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Onlar yargısız aklamayı böyle gördü: Darbe, tuzak, kumpas engellendi!

Soruşturma Komisyonu’nun kararı hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah, Star, Yeni Şafak, Akit, Akşam ve Güneş gazetelerinde de geniş yer buldu

06 Ocak 2015 13:17

Soruşturma Komisyonu AKP’li vekillerin oylarıyla dört eski bakanın Yüce Divan’a sevk edilmesine gerek olmadığı yönünde karar alırken, hükümete yakın gazeteler dört ismin aklanmasını “Oyun bozuldu”, “Kumpasa geçit yok”, “Tuzak bozuldu”, “Komisyon darbeyi gördü”, “İttifak çöktü” gibi ifadelerle okuyucularına duyurdu.

TBMM Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarını Soruşturma Komisyonu, AKP'li üyelerin oylarıyla, 17 Aralık sürecinde hükümetten istifa etmek zorunda kalan dört eski bakan hakkında Yüce Divan yargılamasına gerek olmadığına karar verdi.

Halen AKP milletvekili olarak parlamentoda bulunan eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki son kararı, soruşturma komisyonu raporuyla bağlı olmayan TBMM Genel Kurulu verecek.

Soruşturma Komisyonu’nun kararı hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah, Star, Y. Şafak, Akit, Akşam ve Güneş gazetelerinde de geniş yer buldu.

 

Sabah: Kumpasa geçit yok

 

Kararı “Kumpasa geçit yok!” başlığıyla duyuran Sabah gazetesi, “Meclis Soruşturma Komisyonu, Paralel darbecilerin tuzağına düşmedi” dedi. Sabah’ın haberinde, “komisyonun günlerdir yoğun siyasi-psikolojik baskılara ve algı operasyonlarına direndiği” iddia edildi.

Star: Komisyon darbeyi gördü

 

Komisyon kararını “Komisyon darbeyi gördü” başlığıyla duyuran Star gazetesi ise dört eski bakanın Yüce Divan’a sevkini “yolsuzluk kamuflajlı yeni darbe planı” olarak nitelendirdi. Star’ın haberinde “Anayasa Mahkemesi’nin ana muhalefet partisi gibi hareket ettiği” iddia edildi.

Yeni Şafak: Tuzak bozuldu

 

Yeni Şafak gazetesi kararı okuyucularına “Tuzak bozuldu” başlığıyla duyurdu. Yeni Şafak’ın haberinde “komisyon baskılara boyun eğmedi” ifadelerine yer verildi.

 

Yeni Akit: Kirli plan çöktü

 

Akşam: Oyun bozuldu

 

Güneş: İttifak çöktü

 

Takvim: Yüce Divan'a ret

 

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