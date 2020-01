Komisyon Başkanı AKP'li Köylü: Her iddia, her isim tartışıldı

TBMM yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Hakkı Köylü, ayın 9'una kadar Meclis Başkanlığı'na rapor sunacaklarını söyledi.

Hakkı Köylü, 4 eski bakanla ilgili karar sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Köylü şunları söyledi: "Her iddia her isim tartışıldı. Herkes her isimle ilgili görüşlerini söyledi ve oyunu belirledi. Dördünü ayrı ayrı değerlendirerek oy kullanıldı.



Komisyondaki oylama açık yapıldı. Genel kuruldaki oylama gizli olacak. Her üye görüşlerini söyledi. Bundan sonra biz ayın 9’una kadar Meclis Başkanlığı'na sunacağız raporumuzu. Başkanlık Genel Kurula verecek ve 10 gün içinde oylama yapılacak."